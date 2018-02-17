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На Олимпиаде в Пхенчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане заменили рукопожатия капитанов хоккейных команд «отбиванием кулачков», сообщила Федерация хоккея России (ФХР). «Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» – говорится в сообщении ФХР в Twitter.

По традиции капитаны хоккейных команд обмениваются рукопожатием перед началом матча и после игры.

Несколько десятков человек заразились норовирусной инфекцией в Пхенчхане, сообщил ранее Роспотребнадзор со ссылкой на оргкомитет Олимпиады-2018. Норовирусная инфекция проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением, пояснили в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что инфекцией очень легко заразиться: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание.

Как выглядит российский Дом спорта в Пхенчхане