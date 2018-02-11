Фигуристка Медведева прокомментировала свой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Она набрала 81,06 балла, обновив мировой рекорд. Предыдущий рекорд (80,85 балла) также принадлежал Медведевой.
Фигуристка рассказала, что была очень сосредоточена во время выступления, «даже слишком». «Немножко нервничала, но по ходу программы нужно было с этим справиться. Попробовала, и вроде бы у меня получилось. Ощущения спокойные, потому что впереди еще много работы», – приводит слова спортсменки «Чемпионат.com».
Свой результат Медведева прокомментировала так: «Я никогда не горжусь собой. Могу гордиться командой, родителями, тренерами. А я должна работать и показывать лучшие результаты».
Второе место в короткой программе заняла итальянка Каролина Костнер (75,10 балла), на третьем – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).