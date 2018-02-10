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Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек. Это первая медаль, завоеванная россиянами на Олимпиаде-2018.

Елистратов - чемпион мира 2015 г. на дистанции 1500 м, на домашней Олимпиаде в Сочи он победил в эстафете.

Первое место занял южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун. Он обновил олимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 2 мин. 10,485 сек. Серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 мин. 10,555 сек.).

Российские спортсмены выступают на Играх-2018 в нейтральном статусе. Это означает, что они не могут использовать национальную символику, а во время награждения спортсменов из России звучит не российский, а олимпийский гимн.

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