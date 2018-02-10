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Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

Ведомости
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек. Это первая медаль, завоеванная россиянами на Олимпиаде-2018.

Елистратов - чемпион мира 2015 г. на дистанции 1500 м, на домашней Олимпиаде в Сочи он победил в эстафете.

Первое место занял южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун. Он обновил олимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 2 мин. 10,485 сек. Серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 мин. 10,555 сек.).

Российские спортсмены выступают на Играх-2018 в нейтральном статусе. Это означает, что они не могут использовать национальную символику, а во время награждения спортсменов из России звучит не российский, а олимпийский гимн.

Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Политика
Новости

В Сирии сбит турецкий военный вертолет

Ведомости
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В субботу, 10 февраля, в Сирии разбился турецкий военный вертолет, погибли двое военнослужащих, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что террористы, сбившие вертолет, «жестоко ответят за свои преступления».

Эрдоган рассказал о ходе антитеррористической операции «Оливковая ветвь», которую проводит Турция на северо-западе Сирии. По его словам, в ходе нее уже ликвидировано более 1000 террористов. «Буквально накануне в Африне были уничтожены крупные склады террористов», – цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

«Возможно, мы лишимся вертолета, однако потери террористов будут в разы больше. Турция полна решимости ликвидировать угрозу терроризма у своих границ и добьется этого», – заключил турецкий президент.

Военную операцию «Оливковая ветвь» армия Турции начала 20 января. Турецкие войска собираются освободить от террористов сирийский район Африн, а также сирийские земли вдоль границы с Турцией.

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Политика
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В Красноярском крае возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП

Ведомости
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После гибели восьми человек в ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Утром 10 февраля под Красноярском водитель автомобиля Honda Odyssey выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом». В результате погибли восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Следователи установили, что водитель Honda осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – Красноярск. При этом у него не было необходимых разрешительных документов.

«Пассажиров он подыскивал через социальные сети, разместив на своей персональной странице объявление об оказании услуг по перевозке за вознаграждение», – сообщили в СКР. Все пассажиры автомобиля и сам водитель погибли. 

Политика
Новости

МИД России обеспокоен атакой Израиля на военные объекты в Сирии

Ведомости
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Министерство иностранных дел России обеспокоено атакой израильских ВВС на военные объекты в Сирии. «Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле», – говорится в сообщении ведомства.

МИД призвал все стороны конфликта «проявлять сдержанность» и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию. В ведомстве назвали недопустимым создание угроз для жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на 10 февраля обнаружили в воздушном пространстве страны иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Расценив это как провокацию, Израиль атаковал военные объекты в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку. В результате был сбит один израильский самолет, пилоты успели катапультироваться. Потери среди сирийцев и материальный ущерб уточняются.

Израиль попросил Россию вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. Представители Израиля отметили, что не заинтересованы в усугублении насилия в Сирии. 

Политика
Новости

Глава Дагестана назвал Путина инициатором борьбы с коррупцией в регионе

Ведомости
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Борьба с коррупцией в Дагестане инициирована президентом России, заявил врио главы республики Владимир Васильев. «Дело пошло – президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке – я это чувствую – населения нашей республики», – сказал Васильев в эфире канала «Россия 1».

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры. В целом, выявлено более 2400 нарушений закона.

В субботу в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием врио главы Дагестана Васильевым, в ходе которого представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.

Технологии
Новости

Кадыров рассказал о решении купить биткойны

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров решил купить биткойны, чтобы «следить за развитием криптовалюты». Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что инвестиция в биткойны – «штука сомнительная» и «можно потерять все деньги», потому что нет никакой страховки и развито мошенничество в сфере криптовалют.

Кадыров считает, что криптовалюты должны регулироваться законодательством, но не должны запрещаться. «Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», – написал он.

Глава Чечни добавил, что «в постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться». Он напомнил, что в республике также планируют использовать технологию блокчейна. Ранее Кадыров сообщал, что в Чечне создана рабочая группа по внедрению блокчейна. 

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя

Ведомости
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В отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, они подозреваются в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщили в забайкальском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые превышали свои полномочия при выплате компенсаций сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб из-за природных катаклизмов в 2016 г. «Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий», – говорится в сообщении СУ СКР по Забайкалью.

От действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, им был причинен ущерб на сумму более 10,5 млн руб., установили следователи.

Кузьминов и Малакшина задержаны, в их домах проведены обыски. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения на время расследования. 

Политика
Новости

Разведка США заплатила $100 000 укравшему секретные коды АНБ россиянину

Ведомости
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Американские разведывательные службы заплатили $100 000 российскому хакеру, укравшему секретные коды Агентства национальной безопасности США. В обмен россиянин обещал вернуть похищенную информацию. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

За передачу украденной информации американской стороне россиянин запросил $1 млн, пишет газета. Первую часть этой суммы в размере $100 000 ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина, рассказали собеседники издания.

Однако вместо похищенного программного обеспечения хакер передал сотрудникам разведки «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки», говорится в материале NYT.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с хакером, поскольку опасались, что информация об операции будет обнародована и приведет к кризису в Вашингтоне. Кроме того, разведка заподозрила, что к этому могли быть причастны российские спецслужбы. 

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
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ФБК обжалует внесение сайта Навального в реестр запрещенной информации

Ведомости
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) намерен обжаловать решение суда о внесении сайта Алексея Навального в реестр запрещенной информации, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. «Решение Усть-Лабинского районного суда затрагивает наши права. Заседание не могли проводить без нашего участия. Естественно, в ближайшее время мы ознакомимся с материалами дела и будем обжаловать это решение», – написал Жданов в Facebook.

Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского суда внес сайт Навального в реестр запрещенной информации. Решение было принято 9 февраля, на следующий день после публикации расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. В реестр также попали ссылки на расследование на YouTube и на сайте Навального.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для расследования стали Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

ФБК попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить информацию из расследования. Представитель Дерипаски назвал расследование «заказной кампанией» и не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. Приходько считает расследование политика провокацией и попыткой напомнить о себе.

Стиль жизни
Новости

Умер актер из «Карточного домика»

Ведомости
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Американский актер Рег Э. Кэти умер от рака на 60-м году жизни, сообщает Variety. Наибольшую известность ему принесла роль Фредди в сериале «Карточный домик» компании Netflix. За эту роль Кэти в 2015 г. получил премию «Эмми».

«Мы скорбим в связи со смертью нашего друга и коллеги по “Карточному домику” Рега Э. Кэти. Рэг был добрейшим человеком, актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье», — говорится в сообщении Netflix.

Актерская карьера Рега Э. Кэти началась в 1984 г. Он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Маска», «Семь», «В изгнании», «Прослушка», «Гримм», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Скорая помощь». 

Политика
Новости

В Ингушетии ликвидированы двое предполагаемых террористов

Ведомости
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В ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидированы двое предполагаемых террористов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Нейтрализованные в Ингушетии бандиты причастны к преступлениям террористической направленности», – сообщили в НАК.

Других подробностей пока не сообщается. О личностях ликвидированных бандитов пока ничего не известно.

Политика
Новости

ВВС Израиля атаковали военные объекты на территории Сирии

Ведомости
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Армия обороны Израиля атаковала военные объекты на территории Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате был сбит один израильский истребитель, два пилота успели катапультироваться, они госпитализированы.

Причиной для атаки Израиля стал обнаруженный на территории страны иранский беспилотник, запущенный из Сирии. ВВС Израиля сбили беспилотник и «в ответ на провокацию» начали атаку.

Позже стало известно, что сирийские системы ПВО отразили еще одну атаку ВВС Израиля. По данным сирийского государственного телевидения, взрывы были слышны в районе провинции Дамаск.

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