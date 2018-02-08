За кем следить на Олимпиаде-2018

Евгения Медведева - самая титулованная из трех отобравшихся на Олимпиаду российских фигуристок Mladen ANTONOV / AFP

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане открываются XXIII зимние Олимпийские игры, на которых будет разыграно 102 комплекта наград. Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Россию, принимавшую предыдущие зимние Олимпийские игры в Сочи, в целенаправленном нарушении антидопинговых процедур и в декабре 2017 г. приостановил членство Олимпийского комитета России в МОК на время расследования. Как следствие, Россия в Пхенчхане не может быть представлена национальной сборной и будет выступать под олимпийским флагом и в форме «олимпийских атлетов из России».

МОК объявил, что пригласит на Игры-2018 только тех российских спортсменов, в чистоте которых у него нет сомнений, в результате до участия в Олимпиаде были допущены только 169 россиян (9 февраля в 5.00 по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить вердикт по апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на решение МОК, не пригласившего их на Олимпийские игры - 2018).

Соревновательная программа Игр-2018 наполнена не только россиянами. «Ведомости» выделили спортсменов из России и других стран, наблюдать за выступлениями которых в Пхенчхане стоит особенно пристально.

Павел Дацюк, Россия, хоккей

На Олимпиаде в Пхенчхане Дацюк во второй раз будет капитаном национальной сборной и сравняется по этому показателю с великими советскими хоккеистами: Борисом Майоровым, Борисом Михайловым и Вячеславом Фетисовым. Воспитанник уральского хоккея, Дацюк 15 сезонов отыграл в NHL за клуб Detroit Red Wings, в составе которого дважды выигрывал самый престижный трофей в мировом клубном хоккее – Кубок Стэнли. Также Дацюк выигрывал чемпионат мира по хоккею и, вернувшись в Россию, Кубок Гагарина в составе петербургского СКА. Единственное золото, которого до сих пор нет в коллекции нынешнего капитана сборной, – олимпийское. Но в отсутствие хоккеистов из NHL, которые не будут выступать в Корее, наша сборная во главе с Павлом Дацюком – главный фаворит турнира.

Виктор Вайлд, Россия, сноуборд

Виктор Вайлд перешел в сборную России после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной, а в сборной США его, переставшего попадать в топ-20 на международных соревнованиях, списали со счетов. И Вайлд отплатил новой родине сполна, сенсационно выиграв на Олимпиаде в Сочи два золота в сноуборде – в параллельном слаломе и в гигантском параллельном слаломе. Когда у него на пресс-конференции спросили, что ему дала Россия, Вайлд ответил: «Всё. Например, вот эту доску». В Пхенчхан Вайлд вновь едет не главным фаворитом. Но олимпийские чемпионы бывшими не бывают.

Семен Елистратов, Россия, шорт-трек

В Пхенчхане Семен Елистратов будет выступать за себя и за Виктора Ана, которого МОК не пригласил выступить на Олимпиаде, проходящей на его родине. Елистратов завоевал свое первое олимпийское золото в Сочи-2014 в эстафете (для Ана это была шестая олимпийская победа: три – за Южную Корею, три – за Россию). За годы, проведенные в составе сборной России по шорт-треку, великий Ан привил дух победителей и российским спортсменам: в эстафете в Сочи сборная России уверенно лидировала и до того, как Ан вышел на последний этап, и победила с новым олимпийским рекордом. В Пхенчхане Елистратов будет выступать в индивидуальных дисциплинах, но эстафетную команду наша сборная собрать не смогла: помимо Ана МОК не пригласил на игры еще двух российских шорт-трекистов.

Евгения Медведева, Россия, фигурное катание

Старшая из трех отобравшихся на Олимпиаду российских фигуристок - 18-летняя Евгения Медведева одновременно и самая титулованная: двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. В январе этого года на чемпионате Европы в Москве Медведева заняла второе место, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой, но сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Помимо Медведевой и Загитовой на Олимпиаде также будет выступать Мария Сотскова, третья в рейтинге ISU, и российские фигуристки способны занять в Пхенчхане весь пьедестал почета.

Марит Бьорген, Норвегия, лыжные гонки

В отсутствие Виктора Ана единственный шестикратный победитель Олимпийских игр, выступающий в Пхенчхане, – норвежская лыжница Марит Бьорген. Бьорген одинаково хороша в гонках как классическим, так и свободным стилем и за свою карьеру выиграла 10 медалей на четырех Олимпиадах, 18 золотых медалей на чемпионатах мира и 106 индивидуальных этапов Кубка мира. В Пхенчхане 37-летняя Бьорген вновь среди главных претенденток на победу.

Линдси Вонн, США, горные лыжи

Одна из лучших горнолыжниц в истории - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске Линдси Вонн пропустила игры в Сочи из-за тяжелой травмы, но сумела вернуться в большой спорт и теперь мечтает о победах в Корее. Нынешний сезон начался для специалистки в скоростных дисциплинах не очень успешно: два схода на этапах Кубка мира, места за пределами первой десятки... Но к началу соревнований в Пхенчхане Вонн набрала прекрасную форму и одержала 3 и 4 февраля две победы в скоростном спуске на этапах Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене, доведя общее число своих викторий на этапах кубка до рекордных в женских горных лыжах 81 (у абсолютного рекордсмена, шведского слаломиста Ингемара Стенмарка, закончившего выступать в 1989 г., 86 побед).

Дарья Домрачева, Белоруссия, биатлон

Игры в Сочи стали триумфальными для Дарьи Домрачевой: минчанка завоевала три золотые медали, став первой в истории биатлонисткой, которая выиграла все три золота в индивидуальных гонках. Потом у Домрачевой появились другие заботы: здоровье, замужество и рождение дочери. Но в прошлом году белоруска вернулась на лыжню и в этом сезоне уже успела одержать две победы на этапах Кубка мира. В Корею Домрачева прилетела более чем уверенная в своих силах – ведь тренирует ее теперь муж, восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален.

Нориаки Касаи, Япония, прыжки на лыжах трамплина

Нориаки Касаи, 45-летний знаменосец сборной Японии, в Пхенчхане стал первым спортсменом в истории, который принял участие в восьми зимних Олимпиадах подряд. Свою первую олимпийскую медаль, серебряную, Касаи выиграл в Лиллехаммере-1994 в командных соревнованиях. 20 лет спустя в Сочи Касаи выиграл бронзу в команде и серебро в индивидуальных соревнованиях на большом трамплине, проиграв только двукратному чемпиону Сочи-2014 поляку Камилу Стоху. 8 февраля 2018 г. Касаи квалифицировался в финал соревнований по прыжкам со стандартного трамплина с 20-м результатом.

Клаудиа Пехштайн, Германия, конькобежный спорт

В Корее Клаудиа Пехштайн отметит 46-й день рождения. Игры в Пхенчхане для немецкой конькобежки станут седьмыми по счету – свою первую олимпийскую медаль, бронзовую, Пехштайн выиграла еще в Альбервилле-1992. С тех пор немка завоевала еще восемь медалей на четырех Олимпиадах, включая пять золотых, а самыми неудачными играми для Пехштайн стали Сочи-2014: там спортсменке не удалось подняться выше 4-го места. Но ветерана рано списывать со счетов – в активе Пехштайн есть победы на этапах нынешнего Кубка мира.

Юрий Подладчиков, Швейцария, сноуборд

Уроженец Подольска Юрий Подладчиков вырос в профессионального спортсмена в Швейцарии, где работают его родители (отец, Юрий Подладчиков-старший, – профессор Университета Лозанны, крупный ученый-геофизик). До 2007 г. Подладчиков выступал за сборную России (в том числе на Олимпиаде в Турине), но затем из-за разногласий с Федерацией сноуборда России перешел под знамена сборной Швейцарии. И завоевал для Швейцарии золотую медаль в хафпайпе в Сочи-2014. 28 января 2018 г. Подладчиков упал и сломал нос в финале соревнований по хафпайпу на X-Games в Аспене. Тем не менее спортсмен уже прибыл в Корею. Соревнования по хафпайпу стартуют 13 февраля.

Мартен Фуркад, Франция, биатлон

29-летний француз Мартен Фуркад еще далек от завершения карьеры, но уже заслужил определение «великий». Фуркад – единственный биатлонист в мире, выигрывавший Кубок мира шесть лет подряд (с сезона 2011/12). В этом сезоне у Фуркада появился серьезный соперник – норвежец Йоханнес Бё. Но Франция верит в своего двукратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира и доверила нести Фуркаду национальный флаг на церемонии открытия Игр-2018.

Микаэла Шиффрин, США, горные лыжи

Вполне возможно, что в будущем Микаэла Шиффрин побьет рекорды и своей подруги по команде Вонн, и Стенмарка. Шиффрин безоговорочно доминирует в мировом слаломе с 2013 г., выиграв за это время четыре Малых хрустальных глобуса в зачете Кубка мира, три чемпионата мира и золото Сочи-2014. Последняя победа уже позволила Шиффрин войти в историю – 18-летняя на тот момент спортсменка стала самой молодой олимпийской чемпионкой в горных лыжах. Успешно выступает американка и в гигантском слаломе, что позволило ей выиграть Кубок мира в общем зачете в сезоне 2016/17. В этом сезоне Шиффрин одержала уже десять побед на этапах Кубка мира – семь в слаломе и параллельном слаломе, две в гигантском слаломе и даже одну в скоростном спуске! Так что в Пхенчхан 22-летняя американка едет явно не за одной медалью.