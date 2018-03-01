Власть усиливает борьбу с оппозиционерами и «революционерами»
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В антиэкстремистской политике сменились акценты: вместо борьбы с критикой шагов в отношении Украины силы брошены на противодействие религиозным группам, оппозиционерам и «революции». Об этом говорится в докладе центра «Сова» о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в 2017 г.
Противодействие оппозиции связано с претензиями к сторонникам лидера запрещенного движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева и политика Алексея Навального и местным активистам. Правоохранители борются с высказываниями «против власти», хотя такое преследование уместно, лишь когда речь идет о подстрекательстве к насильственным действиям, отмечают эксперты. Так, за продолжение деятельности экстремистской организации «Армия воли народа» осудили четырех человек, пытавшихся инициировать референдум «За ответственную власть». К двум годам трем месяцам колонии-поселения за призывы к экстремизму приговорен волонтер штаба Навального в Чувашии Алексей Миронов, разместивший в соцсетях изображение военного приписного свидетельства с надписью, призывающей к смене власти. В Петербурге осужден националист Владимир Тимошенко за публикацию в соцсетях текста о борьбе против «антинародного режима Путина и его силовой опоры» с призывом «нанести сокрушающий удар» – «Сова» считает это призывом к абстрактным действиям.
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