Борис Джонсон пригрозил России санкциями из-за отравления экс-полковника ГРУ

Министр иностранных Британии не исключает частичный бойкот чемпионата мира по футболу в России

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке в сквере Steve Parsons / PA Images / TASS

Великобритания может ввести санкции против России или принять другие меры, если будет доказана причастность российских властей к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил во вторник, 6 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Я знаю, что у членов палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, то правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу», – подчеркнул он (цитата по Reuters).

По словам Джонсона, отравление Скрипаля может сказаться, например, на участии Великобритании в чемпионате мира по футболу в России. По его словам, сложно вообразить, что представители Великобритании будут участвовать в мероприятии «в нормальном режиме». Из футбольных сборных Великобритании на ЧМ-2018 попала только сборная Англии.

The Guardian со ссылкой на источник в британском МИДе пишет, что Джонсон говорил об участии не футболистов, а членов официальной делегации сборной Англии - чиновников и представителей футбольной ассоциации.

«Это дикость», - сказала российским информационным агентствам официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать слова Джонсона.

В понедельник стало известно, что возле торгового центра в британском городе Солсбери обнаружили двух человек в критическом состоянии. Полиция заявила, что они подверглись воздействию сильнодействующего вещества и были госпитализированы. Имена пострадавших полиция не называла. BBC со ссылкой на источники сообщила, что один из пострадавших – это 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за госизмену и получил убежище в Великобритании после обмена шпионами между Москвой и Вашингтоном в 2010 г. Вместе с ним, по данным BBC, с признаками отравления госпитализировали его дочь Юлию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном в расследовании, но пока никто с такой просьбой не обращался.

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