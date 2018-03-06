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Песков ответил «по-русски» на обвинения России в отравлении экс-офицера ГРУ

Российская сторона открыта к взаимодействию в связи с отравлением бывшего британского шпиона в России Сергея Скрипаля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представителя Кремля не удивили заявления о якобы причастности к инциденту России.

«Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски. Понимаю, что сложно перевести это на английский, но тем не менее», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать мнение о причастности россиян к отравлению Скрипаля.

Песков отметил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании этого инцидента. «Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию», – ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также сказал, что не обладает информацией, планируют ли российские правоохранительные органы возбуждать уголовное дела о покушении на Скрипаля как гражданина России за рубежом.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 4 марта в торговом центре в британском городе Солсбери отравился неизвестным веществом и в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии. По информации The Daily Telegraph, Скрипаль опасался за свою жизнь, о чем он сообщал британской полиции.

В России Скрипаль в 2006 г. был осужден за госизмену. В 2010 г. его вместе еще с тремя россиянами обменяли на десять граждан России и Перу, задержанных в США по подозрению в шпионаже. В их числе была Анна Чапман. Скрипаль после обмена получил убежище в Великобритании.

Вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко сообщила The Daily Telegraph, что произошедшее со Скрипалем «очень похоже» на то, что случилось с ее мужем. В 2006 г. он умер в Великобритании от отравления полонием. Вдова Литвиненко обвиняла в произошедшем российские власти.