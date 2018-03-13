Собчак и Гудков займутся партийным строительством

По словам собеседника, близкого к «Гражданской инициативе», они планируют участвовать в выборах всех уровней, в том числе в выборах в Госдуму в 2021 г. Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков 15 марта объявят о создании новой политической силы на основе партии «Гражданская инициатива». Об этом «Ведомостям» сказали человек в штабе Собчак и два собеседника, близких к «Гражданской инициативе» и к Гудкову. Сам Гудков был недоступен для комментариев, пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова отказалась от комментариев. Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также отказался от комментариев.

Именно «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак кандидатом в президенты. В ответ в декабре Собчак стала членом этой партии.

Собчак в четверг проведет встречу для своих сторонников в клубе Adrenaline Stadium. На ней будет также присутствовать Гудков, там они и заявят о новом проекте. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Гражданской инициативе», говорит, что Собчак и Гудков могут стать сопредседателями в «Гражданской инициативе», нынешний председатель партии Андрей Нечаев передаст руководство, но может получить какую-то почетную должность в партии: «Он готов отдать бразды правления молодым». Собеседник в штабе Собчак говорит, что пока обсуждаются вопросы, будут ли они сопредседателями, точно это станет понятно к четвергу. Нечаев войдет в политсовет и останется в партии, обещает он.

По словам собеседника, близкого к «Гражданской инициативе», партия планирует участвовать в выборах всех уровней, в том числе в выборах в Госдуму в 2021 г. Не исключено, что именно от «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков будет баллотироваться на пост мэра Москвы осенью этого года. Хотя Гудков хочет по-прежнему быть единым демократическим кандидатом, о чем он заявил еще в начале 2017 г.

«Те, кто говорит, что Ксения после выборов забудет про политику, не прав. Она хочет быть главным женщиной-политиком в России», – говорит собеседник, близкий к «Гражданской инициативе». По его словам, обновленная партия должна будет объединить людей разных платформ и взглядов, не только либералов.

«Будет создаваться новая партия на базе «Гражданской инициативы». Есть структура, есть юридическое лицо, и через определенное время пройдет съезд и у партии будет новое название», – говорит собеседник в штабе Собчак. «Собчак с Гудковым будут делать партию, Гудков займет один из руководящих постов», – говорит собеседник, близкий к Гудкову.

Год назад Гудков объявил о том, что планирует стать единым демократическим кандидатом на выборах мэра Москвы. У него была договоренность с «Яблоком» о поддержке Григория Явлинского как кандидата в президенты. Такое условие «Яблоко» поставило всем кандидатам, которых выдвигало на выборах в Госдуму в 2016 г. Гудков тогда вошел в федеральную десятку «Яблока». В сентябре 2017 г. проект «Объединенные демократы» Дмитрия Гудкова и Максима Каца провел 267 муниципальных депутатов в Москве, многие из них прошли от партии «Яблоко». Проект стал одним из самых успешных для демократического движения последних лет. Однако партия «Яблоко» не сказала точно, что поддержит Гудкова на выборах мэра, а представители партии заявили, что проведут праймериз, в которых предложили принять участие всем желающим. Среди условий праймериз может быть отказ от участия в выборах мэра в случае проигрыша в праймериз, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к «Яблоку». В феврале «Ведомости» писали о том, что Гудков может отказаться от участия в праймериз «Яблока».

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