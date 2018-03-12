Как Владимир Путин отпразднует победу на выборах

Ночь выборов будет насыщенной Андрей Гордеев / Ведомости

Общественный предвыборный штаб Путина планирует на ночь после выборов 18 марта нечто вроде «выборного марафона», сообщил «Ведомостям» человек в штабе. По его словам, отдельные пункты программы будут определены в ближайшее время, в целом она предполагает сбор в штабе всех его членов и доверенных лиц кандидата, которые в присутствии прессы будут в реальном времени наблюдать за происходящим на избирательных участках. Штаб будет располагать оперативной информацией с каждого избирательного участка, на которые будет направлено 100 000 наблюдателей, отметил собеседник. В течение послевыборной ночи свой штаб может посетить и Путин, допускает он. Этого посещения нельзя исключать, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее издание Znak.com сообщало о подготовке митинга в честь победы Путина на Манежной площади Москвы в ночь с 18 на 19 марта. Песков вопрос «Ведомостей» о митинге переадресовал в штаб Путина. Там корреспондента «Ведомостей» заверили, что штаб не имеет отношения к организации этого митинга и не обсуждал возможности его проведения. При этом собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, подтвердили, что такой митинг может состояться по аналогии с выборами президента 2012 г., когда митинг в поддержку Путина тоже прошел на Манежной в ночь с 4 на 5 марта.

На роль главного общественного мероприятия для всех кандидатов претендует онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018», о проведении которого ранее объявил политтехнолог Дмитрий Гусев: в прошлом году такой формат был опробован во время единого дня голосования, его проводили силами объединений политологов, Общественной палаты и сети общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». «Мы приглашаем всех политиков, все партии, кандидатов, политологов, политконсультантов, журналистов, блогеров, всех, кто интересуется политикой», – сообщил Гусев агентству ТАСС, которое является информационным партнером мероприятия. По его словам, на марафон будут также приглашены артисты, музыканты и общественники. Все политические точки зрения и мнения будут озвучены в прямом эфире, формат мероприятия предусматривает баттлы, дискуссии гостей в студии, прямые включения с регионами и из-за границы, рассказал Гусев. «Мы всем кандидатам, как и в прошлый раз, предлагаем провести у нас свои итоговые брифинги. В этот раз некоторые согласились – например, Максим Сурайкин, Борис Титов, Сергей Бабурин. Некоторые пока думают, но точно запланировано участие доверенных лиц из всех штабов», – пояснил Гусев «Ведомостям». С «Ночи выборов», по данным организаторов, планируют делать прямые включения «Первый канал», «Россия 1» и НТВ, ожидается участие звезд КВН, телеведущих Дмитрия Губерниева, Марины Ким и Игоря Виттеля, а также блогеров и всех известных политологов. По словам Гусева, цель организаторов – собрать большую интернет-аудиторию.

Федеральные каналы тоже строят свои поствыборные планы. На «Первом канале» в 22.00 выйдет программа «Выборы президента»; раскрыть «Ведомостям», кто будет ее вести, кто приглашен и любые другие детали этого эфира, представитель «Первого канала» отказался. На «России 1» в это же время запланирована программа Владимира Соловьева.

Партийцы со своими поствыборными планами до конца не определились, но свое участие в «Ночи выборов» считают весьма вероятным.

«Единая Россия» не планирует проводить собственного послевыборного мероприятия, но, как сообщили в ее пресс-службе, готовятся партийная мобилизация и обратная связь с региональными отделениями. Партия проведет полноценную работу представителей в штабах кандидата во всех регионах, в том числе в центральном штабе. Как пояснил собеседник, близкий к партруководству, скорее всего, планируется участие единороссов в марафоне «Ночь выборов», но кто именно туда пойдет, пока не решено.

Михаил Дегтярев (ЛДПР) сообщил, что их кандидат Владимир Жириновский проголосует на участке в Москве, а потом поедет в штаб партии в Басманном переулке. В «Ночи выборов» планируется участие Дегтярева и обсуждается появление самого Жириновского, который также получил приглашения от федеральных телеканалов, но пока решения по участию в эфирах не приняты. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал, что их кандидат Павел Грудинин не планирует участвовать в телеэфирах, но центральный штаб партии будет работать и давать брифинги начиная с 21.00 мск. Участие Грудинина в «Ночи выборов» возможно, добавил Ющенко. Глава штаба Григория Явлинского («Яблоко») Николай Рыбаков сообщил, что их штаб начнет работу еще в 22.00 17 марта и закончит ее после закрытия участков: планируются встречи с гостями и проведение брифингов. Представители «Яблока» собираются принять участие в эфире Соловьева, но сам Явлинский пока не определился, в каких эфирах он появится. В пресс-службе Ксении Собчак не смогли прокомментировать программу мероприятий кандидат 18 марта.