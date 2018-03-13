Как в мире и в России отреагировали на отставку Тиллерсона

Карьеру Тиллерсона омрачали подозрения в связях с Россией Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP

Сегодня, 13 марта, президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Бывший гендиректор ExonMobil Тиллерсон, карьеру которого постоянно омрачали подозрения в связях с Россией, был редким в истории США госсекретарем, пришедшим на этот пост не из политики, а его срок оказался одним из самых кратких. Преемником Тиллерсона стал директор ЦРУ Майк Помпео.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн: «Государственный секретарь не говорил с президентом и не имеет понятия о причинах [увольнения]». Тиллерсон прервал рабочую поездку в Африку и приземлился в Вашингтоне за несколько часов до отставки. Прессе Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из твита Трампа.

Президент США Дональд Трамп: «По-моему, Рекс станет намного счастливее. Он хороший работник. С Майком Помпео мы хорошо сработались, у нас похожая "химия". А [Тиллерсон] смотрел на вещи иначе. Совсем другой способ мышления. Рекс и я, мы не раз говорили об этом. Мы с ним хорошо работали, но не соглашались по ряду вопросов. Посмотрите на сделку с Ираном: я считаю, что она ужасна; думаю, он считал ее хорошей» (цитата по AP).

Доллар США. Долларовый индекс DXY упал на 0,24% в первые минуты после объявления об отставке Тиллерсона. Американская валюта кратковременно просела по отношению к европейской с уровня $1,2341 за евро до $1,2384. Рыночные аналитики, пишет Bloomberg, рассматривают отставку Тиллерсона как продолжение «линии хаоса в Белом доме». «Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа, и его отставка, в дополнение к недавнему уходу главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, не будет воспринята рынками положительно», - цитирует агентство аналитика по валютным рынкам Brown Brothers Harriman Вина Тина.

Конгрессмен-республиканец от Иллинойса Бобби Раш: «В агентствах по трудоустройству текучка меньше, чем в нашем Белом доме. Увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона продолжает демонстрировать полнейший разлад и хаос в администрации президента».

В американских соцсетях распространился глагол «to tillerson» - «бросить обидно, внезапно, без объяснения причин».

Бывший губернатор Вермонта, кандидат Демпартии на праймериз 2004 г. Говард Дин: «Это как борьба со свиньей: и ты в грязи, и свинья довольна. Тиллерсону нужно было уходить самому, причем намного раньше».

Постпред США в ООН Никки Хейли: «Мои поздравления хорошему другу и будущему госсекретарю Майку Помпео. Замечательное решение президента».

Бывший официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби: «В лице Майка Помпео можно ожидать, что президент получит госсекретаря, позиция которого полнее соответствует его замыслам. Президент в своем праве - с ним должны работать люди, разделяющие его точку зрения... Тиллерсона попросту никогда не воспринимали как авторитетный, заслуживающий доверия голос президента Трампа. Будущий госсекретарь, вероятно, будет пользоваться гораздо большим авторитетом на мировой арене».

Реакция России

Представитель МИД России Мария Захарова (в Facebook): «Ноябрь 2017: Президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: Президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Это их внутренние дела, это их решения, и они вправе их принимать, так же как мы вправе принимать все свои решения, и они не вправе вмешиваться в наши вопросы».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «Отставка Тиллерсона... - это, конечно, вопрос американской политической повестки. <...> Но мы помним, как на посту главы ЦРУ Майкл Помпео делал достаточно резкие заявления относительно якобы российского вмешательства в выборы президента США и необходимости адекватного ответа США на создание новейших видов вооружений в России. Все это может стать фактором повышения антироссийской риторики во внешней политике США при том, что он и сейчас уже зашкаливает» (цитаты по «Интерфаксу»).

Отставка в мировых СМИ

The Wall Street Journal, США

У госсекретаря Рекса Тиллерсона были публичные и частные разногласия с президентом США Дональдом Трампом по ключевым вопросам национальной безопасности, хотя в последние месяцы казалось, что отношения между ними улучшились. Тем не менее, два высокопоставленных чиновника из администрации Трампа говорят, что президент потерял доверие к Тиллерсону. По их словам, он решил его уволить после того, как на прошлой неделе согласился на переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В пятницу Трамп попросил Тиллерсона вернуться из деловой поездки в Африку. Но о своем увольнении Тиллерсон узнал только после приземления в США во вторник утром, утверждает представитель госдепартамента.

Financial Times, Великобритания

Будущее Тиллерсона находилось под вопросом уже несколько месяцев, хотя многие считали, что он играет важную роль в оказывании дипломатического давления на Северную Корею. В последние дни было похоже, что Тиллерсон дистанцировался от исторического решения Трампа провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Тиллерсон назвал это «решением, которое президент принял сам».

СNN, США

Трамп подумал, что наступил «подходящий момент» для назначения нового госсекретаря на фоне предстоящих переговоров с Северной Кореей и по торговым вопросам, утверждает высокопоставленный чиновник из его администрации. Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, как Тиллерсон узнал о своей отставке, заявил: «Рекс и я говорили об этом уже давно».

По словам источников, близких к Трампу, было очевидно, что Тиллерсон не поддерживает его. Они говорят, что Тиллерсон хотел проводить собственную внешнюю политику, независимо от президента.

The Washington Post, США

«Тиллерсон избавлен от своих страданий», так назвала свою статью колумнист The Washington Post Дженнифер Рубин. Она утверждает, что госсекретарь никогда не пользовался доверием президента, а после сообщений СМИ, что он назвал Трампа «придурком», его дни были сочтены.

По мнению Рубин, в ретроспективе назначение Тиллерсона выглядит нелепым, и, возможно, он был худшим госсекретарем со времен Второй мировой войны. Она считает, что Тиллерсон уделял недостаточно внимания защите прав человека и защите демократии, а его холодные отношения с Конгрессом и прессой подчеркивают, что ему так и не удалось превратиться из бизнесмена-нефтяника в ведущего дипломата страны. «Тиллерсон оставит небольшой след в истории американской дипломатии, как в случае с коротким пребыванием на этом посту Эдварда Стеттиниуса [другой бизнесмен на посту госсекретаря]», - отмечает бывший посол США в Турции и Финляндии Эрик Эделман.

BBC, Великобритания

Бизнесмен Рекс Тиллерсон был необычной кандидатурой на роль госсекретаря, и с самого начала его работы казалось, что он ходит по тонкому льду. Ему не доверяли ветераны Госдепартамента, которые считали его чужаком, не проявлявшим большой лояльности к возглавляемому им ведомству. Трамп изначально испытывал большую симпатию к нахальному техасцу, но быстро разочаровался в своем выборе, так как у Тиллерсона часто возникали разногласия с Белым домом относительно внешней политики.

Сообщения о напряженности в отношениях Трампа и его главного дипломата стали появляться еще в прошлом году. В октябре Тиллерсону пришлось созвать пресс-конференцию, чтобы опровергнуть слухи о том, что он планирует уйти в отставку. Также осенью Трамп публично поставил Тиллерсона в неудобное положение, написав в Twitter, что тот «теряет впустую свое время», пытаясь договориться с Северной Кореей.