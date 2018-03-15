США расширили санкции против России

Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня, 15 марта 2018 г., обновлен санкционный список в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA). В список включены дополнительно 14 физических лиц и одна организация из России – Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина. Все, кроме одного физлица, попавшие под санкции – сотрудники Агентства интернет-исследований, которое в США именуют «фабрикой троллей» и подозревают во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию в 2016 г.

«Это ни в коем случае не является концом нашей кампании, призванной вынудить мистера Путина изменить свое поведение», – цитирует CNN сегодняшнее заявление неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента США. «Администрация [президента США] противостоит и противодействует вредоносной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы, кибератаки и вторжения в критическую инфраструктуру», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Пригожин и его другие компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» – уже входили в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

За Трампа против Клинтон

16 февраля 2018 г. минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента страны. В список попали бизнесмен Евгений Пригожин и две его компании. Госдепартамент США тогда заявил, что введет санкции в отношении лиц из этого списка.

По версии минфина США, с 2014 г. ответчики сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом «c целью обмануть Соединенные Штаты путем нанесения ущерба, воспрепятствования и подрыва законной деятельности правительства через мошенничество и обман, чтобы вмешаться в политический и выборный процесс в США, включая президентские выборы 2016 г.». Агентство интернет-исследований и другие россияне якобы использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель – посеять раздор в политической системе США». В частности, к середине 2016 г. агентство сосредоточило свою деятельность на «поддержке» кампании Дональда Трампа и «опорочивании» Хиллари Клинтон.

В Кремле в заявлении минюста США не усмотрели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, тем более не на государственном уровне. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом, указав, что 13 человек ничтожно мало для вмешательства в выборы в США.

Принятый в США летом 2017 г. закон CAATSA позволяет вводить санкции в отношении не только российских бизнесменов и компаний, но и их партнеров по всему миру. Он стал ответом на действия России, которые в США считают вмешательством в ход президентских выборов 2016 г.