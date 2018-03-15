Спецслужбы США обвинили российских хакеров в атаке на ключевую инфраструктуру

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ФБР и DHS назвали кибератаки «скоординированной, многоступенчатой кампанией со стороны киберагентов российского государства, нацеленной преимущественно на сети небольших компаний энергетического сектора»
Michael Probst / AP
ФБР и министерство внутренней безопасности США (DHS) рекомендовали американским инфраструктурным и генерирующим компаниям обновить системы безопасности из-за «киберугрозы со стороны России». Детальные рекомендации опубликованы на официальном сайте DHS.
В документе говорится, что кибератаки, за которыми якобы стоят «хакеры российского правительства», начались в марте 2016 г. Их объектами были американские госструктуры, производственные объекты и критически важная инфраструктура, в частности энергетическая (включая АЭС), управление водными ресурсами и авиатранспортом. «В операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву», – утверждается в документе.
ФБР и DHS назвали кибератаки «скоординированной, многоступенчатой кампанией со стороны киберагентов российского государства, нацеленной преимущественно на сети небольших компаний энергетического сектора». Заражая эти сети вредоносным ПО, при помощи фишинга хакеры получали к ним удаленный доступ. Хакеры проводили сетевую разведку, собирали информацию, относящуюся к системам управления производством (ICS).
В докладе приведен конкретный пример такой атаки. По версии спецслужб, хакеры много раз проникали на рабочие станции через сети энергообъектов и получали доступ к файлам мониторинга производственного оборудования и реальным данным. В частности, им удавалось реконструировать графическое отображение ICS конкретных промышленных установок. В документе приведен один такой пример – это полученный хакерами скриншот рабочего места диспетчера газотурбинной электростанции с указанием мгновенных расходов воздуха и топлива, температуры газов, масла и прочих параметров.
us-cert.gov
Спецслужбы подчеркивают, что хакеры, получив информацию, тщательно заметали следы, используя аккаунты, созданные специально для этой цели. Подчищались все логи, системная история, информация регистров ОС, установленное на компьютеры-жертвы вредоносное ПО и особенно скрипты и информация о внешнем доступе. В документе содержатся рекомендации для системных администраторов промышленных объектов по выявлению сетевых сигнатур, которые могут говорить о несанкционированном доступе.
Ранее в четверг власти США объявили о новых санкциях в отношении 14 физических лиц и одной организации из России – Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина. Санкции введены из-за якобы имевших место кибератак и вмешательства в американские президентские выборы 2016 г.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт