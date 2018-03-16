ЦИК и кандидаты впервые смогут смотреть видео с выборов по специальному каналу

Доступ к служебному порталу Путин и его конкуренты получили в пятницу

Служебный портал для просмотра видео с выборов создается впервые: до сих пор и наблюдатели, и участники, и организаторы выборов пользовались общим ресурсом Евгений Разумный / Ведомости

«Ростелеком» закончил тестирование и готов сдать в эксплуатацию портал «Нашвыбор2018.рф», на котором будет организована видеотрансляция с избирательных участков. Об этом сообщил в пятницу на заседании ЦИК директор департамента Минкомсвязи Олег Качанов. Кроме того, сообщил он, избирательные комиссии всех уровней и кандидаты в президенты получат доступ к служебному порталу с расширенным функционалом (спнашвыбор2018.рф) - с его помощью можно просматривать видео не только в режиме реального времени, но и в записи.

Служебный портал для просмотра видео с выборов создается впервые: до сих пор и наблюдатели, и участники, и организаторы выборов пользовались общим ресурсом. При этом неограниченный доступ к сделанным в ходе выборов видеозаписям, через портал госуслуг, был открыт только в 2012 г. Впоследствии доступ к видео через портал госуслуг закрыли, а видеозаписи стали выдавать избирательные комиссии по специальному запросу. Или отказывать в выдаче, с чем пришлось столкнуться многим участникам проходившей в 2016 г. выборной кампании, когда они нуждались в материале, подтверждающем их заявления о нарушениях.

Качанов говорит, что создать служебный канал доступа к видео предложил «Ростелеком», так как это упрощает решение стоящих перед ним задач, в ЦИК предложение поддержали.

В пятницу логин и пароль, дающий доступ к трансляции с расширенным функционалом, получили кандидаты в президенты - по одному на кандидата и выдвинувшую его партию. Таким образом, Владимир Путин, как самовыдвиженец, получил всего один ключ.

Один комплект логина и пароля дает возможность воспользоваться только одним каналом доступа к служебному порталу. Доступ к служебному видео получат также избиркомы всех уровней - но только в рамках собственного функционала. То есть в УИК смогут следить за трансляцией только со своей собственной камеры, в территориальных избиркомах - уже за всеми подведомственными УИК, а Центризбиркому и кандидатам будет доступна полная картина. Трансляция через служебный портал будет доступна за сутки до начала выборов, в то время как для всех остальных - только в день голосования.

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