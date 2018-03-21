Трансляцию выборов смотрело на 1,5 млн человек меньше, чем в 2012 году
Меньше стал и интерес к голосованию, и количество участков, с которых велась трансляция
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В день выборов были успешно отражены десятки «довольно серьезных» кибератак на сайты видеотрансляций и ЦИК
Евгений Разумный / Ведомости
Трансляцию голосования на выборах президента в этом году смотрело на 1,5 млн меньше людей, чем в 2012 г. «Ростелеком», который обеспечивал видеонаблюдение и видеотрансляцию на выборах, сообщил, что с 23.00 17 марта и до окончания подсчета голосов в Калининграде видео на портале «нашвыбор2018.рф» посмотрело более 2 млн человек. На пике за голосованием наблюдало 331 000 человек. Общее время трансляции на портале составило 1,2 млн часов. Камеры стояли в 46 000 участковых и территориальных избирательных комиссий.
Впервые «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за выборами президента 4 марта 2012 г., тогда за трансляцией наблюдало 3,5 млн человек, которые посмотрели 7,9 млн часов трансляций, сообщал «Ростелеком».
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