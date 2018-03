Кремль отказался быть посредником между Госдумой и объявившими бойкот СМИ

По словам Пескова, «правового поля для посредничества главы государства в разрешении сложившегося конфликта нет» Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал с бойкотом, который объявили СМИ председателю думского комитета Леониду Слуцкому и Госдуме. По его словам, правового поля для посредничества главы государства в разрешении конфликта нет.

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Я думаю, что наши законодатели в данном случае абсолютно сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации», - сказал он. Песков подчеркнул, что данный вопрос не относится к компетенции администрации президента.

Песков не знает об инициативах внести поправки в законодательство о введении ответственности за домогательства. «Мне неизвестно о существовании таких законодательных инициатив», - ответил пресс-секретарь на вопрос «Ведомостей», не считают ли в Кремле пробелом в законодательстве отсутствие понятия «домогательство» и поддержит ли Кремль инициативу о введении такого понятия для защиты граждан.

Песков также заявил, что он не знает о том, обсуждал ли Путин сложившуюся ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным или лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Знает ли Путин о конфликте в Думе, пресс-секретарь говорить не стал: «К сказанному мне нечего добавить».

Комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики 21 марта в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток, обвинивших депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Публично Слуцкого обвинили в домогательствах заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы ВВС» Фарида Рустамова.

Руководитель комиссии Отари Аршба по итогам заседания заявил, что в поведении Слуцкого нет нарушений. Предъявившие к нему претензии девушки могут обратиться в правоохранительные органы, сказал он. По его словам, комиссия только в день рассмотрения жалоб узнала о наличии записи разговора корреспондента Русской службы BBC Фариды Рустамовой со Слуцким. Рустамова принесла на заседание текстовый вариант записи. Однако комиссия не сочла его подтверждением. «Мы не имеем возможности оценивать аудио- и видеодокументы», – сказал Аршба. При этом депутаты отметили, что обвинения озвучены во время предвыборной кампании. Сам Слуцкий отрицает все обвинения и называет их провокацией.

Из-за решения думской комиссии по этики более 10 российских СМИ в той или иной форме присоединились к бойкоту. Об отзыве журналистов из Госдумы первым объявил РБК, затем телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. «Коммерсантъ» не стал отзывать журналистов из Госдумы, однако «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике». К бойкоту также присоединились Lenta.ru, Znak.com, «Говорит Москва», Republic, Meduza, «Медиазона», Inc., The Village, Wonderzine, «Секрет фирмы», «Право.ру», The Bell, «Бизнес Online» и др.

