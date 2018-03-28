Россия отстаивает свое право на внесудебную блокировку сайтов

ЕСПЧ задал российским властям вопросы о необходимости существующих ограничений в демократическом обществе и возможности истца эффективно оспаривать блокировку Максим Стулов / Ведомости

Блокировка с подачи Роскомнадзора сайтов, ограничивающая массовый доступ к запрещенной в России информации, является мерой пропорциональной и необходимой в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Это следует из меморандума российских властей на вопросы ЕСПЧ, который коммуницировал жалобы попавших под блокировку сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру». Доступ к ним был закрыт Роскомнадзором в 2014 г. по закону Лугового, давшему Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам.

Заявители утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации (ст. 10 Конвенции о правах человека). В жалобе отмечалось, что их даже не уведомили о том, что послужило поводом для блокировки, это позволило бы снять спорные тексты, узнали о поводе они спустя несколько месяцев в суде. Генпрокуратура заявила, что сайты тенденциозно оценивали действия участников несанкционированных акций, вспоминает юрист международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий заявителей в Страсбурге.

ЕСПЧ задал российским властям вопросы о необходимости существующих ограничений в демократическом обществе и возможности истца эффективно оспаривать блокировку. Руководитель аппарата уполномоченного в ЕСПЧ Андрей Федоров сообщает, что все было сделано в полном соответствии с законом. Претензии к сайту «Каспаров.ру» связаны со статьей «В Крыму будет национализирована госсобственность» и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма «с целью побудить их к совершению противоправных действий». Сайты «Грани.ру» и «Ежедневного журнала» пострадали за сообщения про акции в поддержку участников болотного дела, в которых содержались призывы «к выражению гражданской позиции без соблюдения установленного законом порядка проведения мероприятий». Заявители в полной мере реализовали право на справедливое судебное разбирательство: судебными инстанциями установлено, что в публикациях содержались призывы именно к участию в несанкционированных митингах.

Гайнутдинов считает ответ абсолютно формальным: «В этом и заключается принципиальное расхождение между позицией российских властей и подходом ЕСПЧ. Власти считают, что достаточно указать: госорганы действовали в пределах своих полномочий. ЕСПЧ просит в каждом случае определять, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения и как при этом учитываются интересы остальных участников». Жалоба «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» (она объединена в одно дело с обращением «Роскомсвободы» и Worldview of Russian Civilization по аналогичному случаю) может стать первым делом о внесудебной блокировке сайтов в России. Ранее Страсбург уже признавал нарушающей конвенцию практику сопутствующей блокировки сайтов в Турции («Ахмет Йилдырым против Турции», «Дженгиз и другие против Турции»), но тогда речь шла о нарушении прав третьих лиц.-