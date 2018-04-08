Девять стран созывают экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Авиаудары по Восточной Гуте 7 апреля (по данным организации "Белые каски") Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Девять стран - три постоянных члена Совбеза ООН (США, Великобритания, Франция), а также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар - призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Оно будет посвящено обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте в субботу, в которой на Западе обвиняют сирийские правительственные войска, сообщил Twitter британского посольства в Нью-Йорке. Экстренное заседание должно состояться в понедельник 9 апреля.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что Россия «снова будет пытаться блокировать расследование применения химического оружия». «Ужасные сообщения о масштабной химической атаке на мирное население в Сирии. Если подтвердится вина сирийского режима, это еще одно свидетельство жестокости Асада и пренебрежения к собственному народу», - написал Джонсон.

Госдепартамент США заявил, что если применение химоружия в Сирии подтвердится, это должно повлечь немедленную реакцию мирового сообщества. «История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия, непоколебимо поддерживающая режим, несет ответственность за безжалостное применение химоружия против сирийских мирных жителей», - говорится в заявлении американского госдепа.

Госдепартамент указывает, что химатака на сирийский Хан-Шейхун, в ходе которой погибли 100 человек, состоялась почти ровно год назад - 4 апреля 2017 года. Тогда американцы ответили ракетной атакой на базу ВВС Сирии «Аш-Шайрат» в провинции Хомс, уничтожив девять самолетов сирийских ВВС

Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке Дамаск и раскритиковал Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада. «Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену. Срочно открыть район для медпомощи и расследования!», - написал Трамп.

По информации представителя независимой организации «Белые каски», которую Минобороны России считает близкой к запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра», при химической атаке 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте погибли 70 человек и сотни пострадали. Оппозиционный «Информационный центр Восточной Гуты» дает цифру 75 погибших и 1000 пострадавших. BBC сообщает о 70 погибших со ссылкой на базирующийся в США «Союз организаций по оказанию медицинской помощи». По этим данным, бомбу-бочку на Думу якобы сбросил вертолет ВВС Сирии. Есть расхождения и в характере примененного отравляющего вещества - сообщалось и о хлоре, и о нервно-паралитическом зарине.

Дамаск опровергает эти сообщения. Сирийское национальное агентство обвинило в провокации боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам», «находящейся на грани уничтожения». Минобороны России также опровергает сам факт химатаки. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что отсутствие применения химоружия подтверждает действующая договоренность между российскими военными и группировкой «Джейш аль-Ислам» о выводе 8 000 боевиков из города Дума. «Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», - сказал Евтушенко.