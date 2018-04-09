Политика / Власть
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Единороссы ищут идеологию

Партия власти хочет стать «партией путинского большинства»

«Единая Россия» запускает дискуссию о своей новой идеологии
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Единороссы запускают серию региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026» для обсуждения реализации президентского послания и модернизации партии. Как сказано в техническом задании для региональных отделений («Ведомости» с ним ознакомились), дискуссии пройдут в два этапа: сначала в крупных муниципалитетах, затем в региональных столицах. Сроки сжатые: все мероприятия должны пройти до 30 апреля, итоговая партконференция запланирована на середину мая.

В ходе дискуссий единороссы должны обсудить реализацию послания в привязке к партпроектам и к ситуации в регионах, а также поговорить об обновлении партии: эта тема в документе заявлена под названием «От партии власти к партии путинского большинства». Предполагается обсудить, какие ценности должны быть главными для партии, с чем она «никогда не должна мириться» и что не может быть приемлемым для членов партии ни при каких обстоятельствах. Один из вопросов звучит так: «В России уже строили «православную монархию», «светлое коммунистическое будущее», «западную демократию и рынок как в Европе»: какую страну строит «Единая Россия»? Какой образ будущего является ориентиром для партии и всего путинского большинства?» Партийцы должны будут также придумать лозунги, слоганы, отражающие ценности и цели партии.

Масштабы перезагрузки зависят от мнения рядовых партийцев и отделений «на земле», объясняет собеседник в «Единой России»: «По сути, мы никогда не спрашивали своих членов, в какой партии они хотят состоять, чем заниматься в первую очередь, а чем во вторую. Это огромная, масштабом во всю страну, фокус-группа, мнение которой для партии должно быть определяющим». Неважно, сколько и каких будет новаций, важно, чтобы партия в результате стала главным и ключевым представителем и коммуникатором для путинского большинства, добавляет партиец. Но тезисы должны соответствовать времени, подчеркивает он: «Единая Россия» стала «точкой сборки» страны после лихих 90-х, сейчас она должна стать «точкой прорыва». Это нужно формулировать и поднимать до уровня критерия оценки деятельности партии».

Партия ищет себя и пытается быть актуальной, что уже неплохо, считает политолог Константин Калачев: «Но проблема в том, что телега впереди лошади: партия играет роль инструмента, ее субъектность под вопросом. Что бы они ни нашли в ходе этих обсуждений, судьба партии – всегда и во всем поддерживать Путина, представления Путина и есть ее идеология». Основным мотивом голосования за «Единую Россию» остается ее восприятие населением как «партии Путина», как инструмента президента, добавляет эксперт: «Партия становится партией, когда переживет своего отца-основателя и первого лидера. Но начинать поиски того, как можно позиционировать единороссов без Путина, было бы преждевременно. Хотя можно поискать, что еще, кроме морального лидера, можно предъявить избирателям».

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