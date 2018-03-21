В «Единой России» не ждут перемен после выборов президента
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Владимир Путин, впервые в истории России получивший на президентских выборах более половины голосов от общего числа избирателей и таким образом ставший «президентом всех россиян», формально ничем не обязан «Единой России»: на выборы он шел как самовыдвиженец, его штабом руководили общественники, да и агитация была надпартийной. Возникает вопрос, сохранят ли единороссы свои позиции в структуре власти, особенно с учетом ожидаемых перемен в правительстве и кадрового обновления на разных уровнях.
Большинство опрошенных собеседников в «Единой России» и ее фракции в Госдуме признаются, что не видят признаков перемен, и считают, что Дмитрий Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера. Масштабные замены губернаторов делались, чтобы удовлетворить запрос общества на перемены, и, по этой логике, правительство не должно обновляться глобально, поясняет человек, близкий к администрации президента: точечные замены пройдут, но Медведев останется премьером. «У единороссов проблемы только начинаются: в сентябре им нужно проводить выборы без ресурса президента и на фоне возможных непопулярных решений», – добавляет близкий к партии человек, тоже уверенный в сохранении Медведевым обоих постов. Нет ощущения, что необходимо что-то глобально менять и такие перемены будут, добавляет высокопоставленный депутат. «Как правило, когда речь идет о решениях президента, большинство ощущений оказываются ложными», – оговаривается другой высокопоставленный единоросс.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}