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«Единая Россия» и ее фракция разошлись в вопросах дисциплины Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники аппарата «Единой России» действительно должны будут отчитываться перед руководством о нахождении на рабочем месте, подтвердили в среду в партии власти. «Приказ по хронометражу действительно есть, срок действия – один месяц, до 28 февраля. Он нужен нам для того, чтобы понять направления оптимизации рабочего процесса в исполкоме», – разъяснил в своем Instagram заместитель руководителя центрального исполнительного комитета «Единой России» Максим Жаворонков. Он также пообещал провести среди сотрудников тесты на компетентность и анкетирование – «если это будет полезным для повышения эффективности работы партии».

Во вторник телеканал «Дождь» сообщил, что обновленное недавно руководство «Единой России» (в конце 2017 г. секретарем генсовета партии стал бывший псковский губернатор Андрей Турчак) вводит жесткий контроль за сотрудниками партийного аппарата, которые должны будут отчитываться перед руководством о своих телефонных переговорах, рабочих встречах, совещаниях, технических и обеденных перерывах, а также о любых других причинах отсутствия на рабочем месте. Кроме того, партфункционеры должны будут и сами вступить в партию, утверждали собеседники телеканала. Однако информацию об обязательном вступлении партаппаратчиков в партию руководитель центрального исполкома Александр Борисов в среду опроверг.

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