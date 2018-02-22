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Турчак заявил о необходимости перемен в «Единой России»

«Единая Россия» на форуме в апреле обсудит поступившие из регионов предложения, связанные с донастройкой внутрипартийной системы и ребрендингом партии, сообщает пресс-служба со ссылкой на слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Единой России» необходимы серьезные перемены, направленные на обновление всей партийной работы, заявил Турчак. «Это нужно для того, чтобы мы смогли еще более оперативно и качественно отвечать на современные вызовы», – подчеркнул он.

В скором времени «Единая Россия» проведет совместное заседание бюро высшего совета и генсовета партии, где будет рассмотрен дальнейший план работы, отметил Турчак.

О необходимости ребрендинга партии говорилось на президиуме генсовета «Единой России» в феврале. Тогда руководство единороссов приняло решение создать политуправление, которое займется обновлением партии.

Турчак был избран секретарем генсовета «Единой России» в декабре 2017 г. На этом посту он сменил Сергея Неверова, который возглавил фракцию единороссов в Госдуме.