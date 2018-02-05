«Единую Россию» ждет ребрендинг после выборов

Идея о создании политуправления обсуждалась в ходе региональных поездок Андрей Гордеев / Ведомости

В понедельник партия «Единая Россия» провела президиум Генерального совета, на котором было утверждено создание политического управления в Центральном исполкоме партии под руководством Романа Романова. Это часть курса на обновление партии.

«Действительно, это будет одно из магистральных управлений, которое будет оказывать влияние на любые сферы активности, будь то работа политических платформ, наших партийных проектов», – рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Ранее политпланированием партии, по сути, занималась администрация президента, объясняет собеседник, близкий к «Единой России»: в самой партии его не было. Сейчас агитационно-пропагандистский блок работает слабо, отметила на заседании зампред Госдумы Ирина Яровая.

Идея о создании политуправления обсуждалась в ходе региональных поездок - по словам Турчака, партия столкнулась с дефицитом «содержательной части, смысловой, выступлений и прочее».

«Вопрос формирования политического управления - это не просто организационный, а системный и даже ключевой вопрос для повышения качества нашего политического и информационного планирования», - подчеркнул замсекретаря генсовета Партии Евгений Ревенко.

Что это и зачем нужно

Политуправление не будет дублировать функционал других подразделений партии, оно должно стать единым техническим центром, заниматься выработкой рекомендаций и предложений. В состав управления войдут три департамента: программно-идеологический, агитационно-пропагандистский и департамент политического сопровождения партийных институтов.

Подразделение будет работать над позиционированием текущей деятельности партии по всем направлениям работы. Программно-идеологический департамент станет центром стратегического и ситуативного анализа политического контента, медиа, социологических данных, действий оппонентов, будет готовить прогнозы, рекомендации и контент. Информационно-пропагандистский департамент станет, по словам партийцев, «фабрикой политического дизайна», главная задача которого – упаковка содержания и стратегии в информационно-пропагандистские формы. Третий департамент будет отвечать за политическое сопровождение партийных институтов от экспертов.

Политуправление связано с заявленным обновлением партии, подчеркнул Турчак. По его словам, в рамках президентской кампании никаких резких движений делаться не будет, но после будут предложены первые шаги по ребрендингу.

Члены генерального совета также проголосовали, что все кадровые вопросы решаются только при личном присутствии кандидата, а членом Центризбиркома с правом совещательного голоса от партии вместо Константина Мазуревского стал Максим Жаворонков.

«Сам по себе этот блок и система политпланирования нужны были обычно для того, чтобы загрузить контентом большую партийную машину, включая региональные отделения, объясняет политолог Михаил Виноградов. «Что касается ребрендинга - его направления пока не заявлены, и остается непроясненным, необходим ли он для того, чтобы показать новый стиль нового руководства партии как таковой, или есть какой-то действительно замысел, меняющий стиль партии», - отмечает он. При этом ситуация двойственная, считает Виноградов. «С одной стороны, новое руководство стремится себя проявлять и быть в центре внимания и повестки, с другой - в последние годы чем партия была менее заметна в публичном пространстве, тем ниже были ее антирейтинги», - полагает эксперт.