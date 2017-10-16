Политика
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Светлана Бочарова
Власть
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Двойственный союз

Кремль подготовил «Единую Россию» к выборам президента

Перестановки в руководстве партии повышают ее шансы выдвинуть Путина на новый срок

Генсовет «Единой России» в пятницу утвердил смену управляющих команд в партии. Приняты досрочные отставки секретаря генсовета Сергея Неверова и руководителя Центрального исполкома (ЦИК) Владимира Бурматова – членов команды бывшего первого замруководителя администрации президента, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Обязанности Неверова, пока в статусе врио, будет исполнять экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он «сын человека Путина» и будет ориентироваться на руководство администрации президента – в частности, на сменщика Володина Сергея Кириенко, не сомневается собеседник в партии и согласны два близких к Кремлю человека.

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