Кремль подготовил «Единую Россию» к выборам президента

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Назначение Андрея Турчака открывает перед партией власти новые выборные перспективы Максим Стулов / Ведомости

Генсовет «Единой России» в пятницу утвердил смену управляющих команд в партии. Приняты досрочные отставки секретаря генсовета Сергея Неверова и руководителя Центрального исполкома (ЦИК) Владимира Бурматова – членов команды бывшего первого замруководителя администрации президента, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Обязанности Неверова, пока в статусе врио, будет исполнять экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он «сын человека Путина» и будет ориентироваться на руководство администрации президента – в частности, на сменщика Володина Сергея Кириенко, не сомневается собеседник в партии и согласны два близких к Кремлю человека.