Для чего Владимир Путин поменял этой осенью 11 губернаторов

Главная цель – подготовка к 2018 году, но эффект может оказаться и более долгосрочным

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Всего с начала года были досрочно уволены 16 губернаторов Пресс-служба президента России

Ушедший в четверг в отставку руководитель Псковской области Андрей Турчак стал 11-м губернатором, уволенным президентом Владимиром Путиным за последние 18 дней, – на этом, как сообщили накануне информагентства со ссылкой на источники в Кремле, осенняя серия отставок завершена. Турчак единственный, кто пошел на повышение: в тот же день председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его врио секретаря генерального совета партии. Полноправным секретарем, отвечающим за операционную деятельность партии, Турчак сможет стать после ее декабрьского съезда.

Псковской областью будет руководить Михаил Ведерников – 42-летний заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, бывший заместитель полпреда в Северо-Кавказском округе, экс-сотрудник администрации президента и бывший функционер «Единой России». Он не публичный политик, но политический чиновник: умеет слушать и искать баланс; карьеру делал самостоятельно, с влиятельными группами в окружении президента не связан, говорит политолог Михаил Виноградов. Ведерников – очень хороший выборный технолог, несмотря на молодость, он способен подобрать квалифицированных людей на все направления и выстроить систему управления регионом, добавляет его бывший коллега по администрации. По возрасту и профессиональным качествам Ведерников похож на «молодых технократов», ставших губернаторами в последний год, но и его случай, и случай Турчака – исключения, а не правило, говорит близкий к Кремлю собеседник.