Развитие регионов станет главной целью нового срока Путина

Новые губернаторы должны способствовать снижению социальной напряженности в регионах Ilya Naymushin / REUTERS

Решительное обновление губернаторского корпуса, начавшееся в этом году и особенно участившееся в последний месяц, – элемент подготовки к мартовским выборам и подведения итогов региональной политики нынешнего президентского срока Владимира Путина, говорится в сентябрьском рейтинге устойчивости фонда «Петербургская политика». К уже сменившимся губернаторам в среду добавился приморский – Владимир Миклушевский, и, как говорят несколько человек, близких к администрации президента, вскоре постов могут лишиться губернаторы Новосибирской (Владимир Городецкий) и Омской (Виктор Назаров) областей.

«В Самаре после снятия [Николая] Меркушкина весь вечер город гулял – социальное самочувствие повысилось, и стало можно говорить об образе будущего. Все эти кадровые перемены связаны с поисками образа будущего», – комментирует политолог Константин Калачев.

А президент «Петербургской политики» политолог Михаил Виноградов говорит, что власть интерпретировала итоги сентябрьского голосования как запрос на дальнейшее обновление губернаторского корпуса – оно идет и выглядит демонстрацией готовности власти к кадровому и поколенческому обновлению. Виноградов считает, что теперь запрос на новые кадры не будет предъявлен избирателями во время президентских выборов.

«Задача [новоназначенных губернаторов] до президентских выборов – не допустить наращивания социальных неврозов и разряжать ситуацию там, где это возможно», – комментирует автор рейтинга.

Одновременно начинается определение направлений работы новых команд в регионах, их мотивируют к достижению высоких результатов уже после президентских выборов. Виноградов предупреждает, что мало кто из большого числа назначенных и избранных в последние три года руководителей регионов создал пока серьезную историю своего губернаторства. Периодически новые назначенцы даже попадают в списки возможных кандидатов в отставники, продолжает политолог, и перечисляет руководителей Коми, Северной Осетии, Краснодарского края, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Челябинской областей.

Замена губернаторов стала элементом подготовки не столько к президентской кампании, сколько к возможной смене правительства и к новой регионально-экономической политике, считает политолог Ростислав Туровский. Теперь губернаторский корпус настроен на новые подходы федерального центра, который предложит регионам финансовые ограничения и оптимизацию.

Важным событием в региональной политике стала инициатива Путина реструктурировать регионам бюджетные кредиты, подхватывает Виноградов: сигнал будет воспринят регионами позитивно, что важно накануне президентских выборов. Основные бенефициары – регионы с высокой долговой нагрузкой: долг более 100% доходов региональных бюджетов – у восьми регионов, а более 90% – у 10.

«Но так называемых молодых технократов будет ждать судьба не создателей новой политики, а чиновников, которые будут выполнять задачи федерального центра и правительства», – продолжает Туровский, фактически это будут министры по делам своих регионов. «Ротация усиливает связку между правительством и губернаторским корпусом; молодые технократы – просто важные винтики в [правительственной] машине», – полагает эксперт. Кроме того, уверен он, шумные события в региональной политике отвлекли избирателей от происходящего в федеральном центре.

Но пока не ясно, насколько федеральная власть заинтересована в создании региональных образов будущего – все же это скорее некий мощный образ, эмоции, прерогатива президентской кампании, замечает Виноградов.

По официальной версии, центр ждет от регионов экономического роста, об этом говорит и реструктуризация долгов, считает Калачев: «Новый срок Путина [если президент будет баллотироваться] должен обеспечить устойчивый экономический рост. Если не можешь обеспечить его обычным путем, нужно менять кадры, чтобы население почувствовало этот рост через политику кадровых замен». По мнению Калачева, главное, чего может опасаться Путин, – что большинство сочтет, будто он «исчерпал свою повестку». «Чтобы этого не было и население продолжало считать, что Путин не только защитник, но и драйвер роста, и нужны кадровые перестановки», – заключает он.

Новые губернаторы должны обеспечить проведение выборов и до марта 2018 г. кредит доверия к ним не будет исчерпан, каждый из них будет искать образ будущего для своего региона, добиваться снижения протестных настроений, обнуления региональных конфликтов и побуждать в людях желание голосовать, говорит Калачев.

Первая задача новых назначенцев – решение оперативных проблем: проведение выборов и урегулирование внутриэлитных конфликтов, комментирует близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин. Вторая – определение структуры управления страной после 2024 г., когда Путин выполнит нынешние задачи, у власти должна находиться не компания старцев, а система их молодых, но опытных сменщиков, тех, кого Путин успел оценить, объясняет Колядин. Сейчас в стране нет системы замены и подготовки элит, считает он: «Не существует скамейки запасных, поэтому людей ищут и пытаются их обучить». Приходит совершенно другой пласт людей – губернаторы как региональные менеджеры или руководители предприятий, они и не могут быть политическим классом; как наемные менеджеры, они не будут ставить палки в колеса, когда придется проводить непопулярные реформы, уверяет Колядин. «Итог нынешнего путинского срока – назначение менеджеров-губернаторов и их работа по KPI», – говорит Колядин. Окончание срока Путина оформит превращение России в завод, заключает он.