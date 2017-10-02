Песков назвал волну губернаторских отставок «ротационным процессом»

Появление большого количества информации об отставках губернаторов связано с ротационным периодом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе», – сказал Песков, добавив, что это порождает огромное количество потоков информации.

По его словам, не все сообщения соответствуют действительности: «Ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы. Естественно, о принятых решениях мы сразу вас информируем и продолжим это делать».

На прошлой неделе глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушли в отставку.

Предыдущая серия стартовала в феврале, когда досрочно ушли пять губернаторов. В новую волну тоже попадут не меньше пяти человек, говорил ранее собеседник «Ведомостей».