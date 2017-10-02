Орловский губернатор отрицает планы об отставке

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что не может прокомментировать сообщения СМИ о его скорой отставке. «Я такие вещи не планирую, я не могу такие вещи планировать, поэтому ничего пока по этому поводу сказать не могу», – цитирует его ТАСС. Он предположил, что, если решение о его отставке будет принято, он узнает об этом одновременно с журналистами. О его возможной отставке 2 октября сообщил «Коммерсантъ». По данным источников газеты, чиновник может получить новое назначение, а сменит его другой представитель КПРФ.

В понедельник Потомский значится в составе российской делегации, вылетающей в Ашхабад вместе с президентом Владимиром Путиным, отмечает ТАСС. В Туркмении губернатор должен подписать соглашение о городах-побратимах между Орлом и туркменским городом Мары, в котором он родился.

В июне стало известно, что Путин поручил своему контрольному управлению проверить три из восьми регионов, из которых поступили жалобы на его прямую линию 15 июня, – Орловскую и Самарскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Это было сказано в перечне поручений президента, о результатах проверок Путин хотел знать к 1 октября.