«Коммерсантъ» узнал о возможных отставках глав Орловской области и Коми

Кадровые рокировки в рядах губернаторов в ближайшее время могут затронуть Орловскую область и Республику Коми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их сведениям, глава Орловской области Вадим Потомский может получить новое назначение, а сам регион – остаться за КПРФ, от которой был избран действующий губернатор.

Главе Коми Сергею Гапликову, с чьей жалобы президенту началось «дело «Т-плюса», собеседники прочат отставку. Представитель губернатора в Госсовете Михаил Евдокимов, а также экс-глава районной администрации Дмитрий Кирьяков признаны виновными в коррупции. Глава администрации Гапликова Елена Шабаршина стала фигуранткой уголовного дела по подделке результатов выборов в период, когда возглавляла региональный избирком.

На прошлой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, а также губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Источник «РИА Новости» в администрации президента говорил о планирующихся 8–11 отставках. В числе потенциальных отставников он назвал главу Омской области Виктора Назарова.