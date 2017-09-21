РБК предсказал скорую отставку губернатора Меркушкина

Уже на следующей неделе может быть объявлено об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сообщают источники РБК, близкие к Кремлю. Ранее портал сообщал, что после сентябрьских выборов Кремль может сменить до десяти руководителей региона в свете обновления губернаторского состава. СМИ ждут начала серии отставок в конце сентября. Источник РБК говорит, что всех губернаторов уволят в течение небольшого промежутка времени, почти одновременно. 21 сентября опровергать «слухи» о грядущей отставке пришлось губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.

Источник, близкий к Самарской обладминистрации, сказал, что настроение в Самаре «и правда чемоданное». По его словам, «Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба».

Руководитель пресс-службы губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке Меркушкина. Он отметил, что вечером 21 сентября глава региона планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому он «должен находиться в регионе», но допустил, что чиновник может совершить и незапланированные поездки.

Источники РБК связывали уход Меркушкина с конфликтом с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым (госкорпорации принадлежит доля в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций «АвтоВАЗа») и с тем, что у жителей региона «подорвано доверие» к губернатору.

Уход Николая Меркушкина обсуждался еще весной, но тогда отставка не состоялась, потому что на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. Решение об отставке означает, что такую фигуру все же нашли, добавил он.

В июне стало известно, что президент Владимир Путин поручил своему контрольному управлению проверить три из восьми регионов, из которых поступили жалобы на его прямую линию 15 июня, – Орловскую и Самарскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Это было сказано в перечне поручений президента, о результатах проверок Путин хотел знать к 1 октября.