Шанцев опроверг сообщения о его возможной отставке

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг сообщения о его возможной отставке. «Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу», — сказал губернатор «РИА Новости».

15 сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Шанцев стал кандидатом на отставку в свете готовящегося обновления губернаторского корпуса. 21 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что решение об отставке нижегородского губернатора было согласовано на его встрече с руководством администрации президента в среду.