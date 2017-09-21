«Коммерсантъ» узнал о согласовании отставки Шанцева с Кремлем

Окончательное решение об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева было согласовано на его встрече с руководством администрации президента 20 сентября, пишет «Коммерсантъ». О вероятности его ухода с поста до конца года издание сообщало еще в начале сентября.

Близкие к Кремлю собеседники отмечали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно. Речь, в частности, шла о Нижегородской и Самарской областях. Источники «Дождя», близкие к администрации президента, в качестве кандидата на отставку называли омского губернатора Виктора Назарова. Главным критерием для отставки называлась неспособность Назарова подготовить регион к президентским выборам-2018 г.

По итогам региональных выборов в Кремле убедились, что в обществе есть запрос на обновление губернаторского корпуса, отмечали собеседники РБК после единого дня голосования 10 сентября. Тогда в 16 субъектах были избраны кандидаты, временно исполнявшие обязанности глав регионов, и кандидаты от «Единой России».