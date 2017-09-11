Серия отставок может начаться с омского губернатора

Отставки губернаторов начнутся после традиционной встречи президента с победителями единого дня голосования, рассказали источники «Дождя». По данным телеканала, одним из первых уйдет губернатор Омской области Виктор Назаров. По мнению федерального центра, он не способен подготовить регион к президентским выборам 2018 г.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает. «Мне об этом ничего неизвестно, похоже на обычную утку», – прокомментировал эту информацию Песков. «Пять лет Виктор Иванович [Назаров] возглавляет Омскую область и пять лет его отправляют в отставку. Мы давно привыкли к этим слухам. Кто их распускает – мне неизвестно», – заявила пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника сообщило, что в администрации президента считают итоги выборов 10 сентября подтверждением правильности курса на обновление губернаторского корпуса и готовы продолжить эту работу. По данным РБК, этой осенью ожидается замена до 10 глав регионов.