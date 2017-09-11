СМИ сообщили об отставке 10 губернаторов после выборов

В администрации президента считают итоги выборов 10 сентября подтверждением правильности курса на обновление губернаторского корпуса и готовы продолжить эту работу, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника. Этой осенью ожидается замена до 10 глав регионов, говорят они.

10 сентября выборы губернаторов проходили в 16 регионах России. Во всех регионах, где проходили прямые выборы губернаторов, лидировали действующие руководители. В этом году были назначены новые губернаторы в семи регионах: Пермском крае, Новгородской, Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Максим Решетников, Андрей Никитин, Николай Любимов, Алексей Цыденов, Александр Евстифеев, Артур Парфенчиков и Александр Бречалов, по предварительным данным ЦИК, побеждают в первом туре.

«Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты», – пишет РБК.