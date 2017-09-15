Валерий Шанцев назван кандидатом на отставку

Работающий губернатором Нижегородской области 12 лет Валерий Шанцев стал кандидатом на отставку в контексте готовящегося обновления губернаторского корпуса, пишет РБК со ссылкой на четыре близких к Кремлю источника. Отставки губернаторов не начнутся раньше конца сентября, отметили два из них.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков традиционно не прокомментировал кадровую политику, в пресс-службе губернатора напомнили, что слухи об отставке Шанцева возникают регулярно.

По данным ресурса, причина возможной отставки нижегородского губернатора - конфликты в региональных элитах, в том числе с экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.