В окружении губернатора Шанцева не ждут его отставки

Информация о грядущей отставке нижегородского губернатора Валерия Шаанцева - преждевременна. Это «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к чиновнику. «О якобы грядущей отставке нам ничего не известно. Шанцев полон сил и желания работать дальше», - сказал он.

15 сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Шанцев стал кандидатом на отставку в свете готовящегося обновления губернаторского корпуса. По данным портала, причина возможной отставки нижегородского губернатора - конфликты в региональных элитах, в том числе с экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. Отставки начнутся не раньше конца сентября, говорят источники РБК.

Решение об отставке Шанцева было согласовано на его встрече с руководством администрации президента 20 сентября, сообщил 20 сентября «Коммерсантъ».

Шанцев руководит Нижегородской областью 12 лет.