Контрольное управление проверит три региона по итогам прямой линии президента

Владимир Путин взглянет на ситуацию в регионах глазами своих контролеров Сергей Мальгавко / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил своему контрольному управлению проверить три из восьми регионов, из которых поступили жалобы на его прямую линию 15 июня, – Орловскую и Самарскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом говорится в опубликованном в пятницу перечне поручений президента, о результатах проверок Путин хочет знать к 1 октября.

В Орле контролеры выяснят, как соблюдаются права льготников на бесплатное получение лекарств: на нарушение этого права Путину жаловалась Клавдия Ставцева. Проверку по ее жалобе уже проводит местное управление Следственного комитета (СКР) по Орловской области. Сразу после прямой линии Ставцевой, как сообщила она радиостанции «Говорит Москва», позвонил губернатор Вадим Потомский, похваливший ее за то, что она обнародовала проблему нехватки средств на обеспечение лекарствами именно федеральных льготников. По словам Ставцевой, ее личная проблема решена, но поданный ранее судебный иск к властям она отзывать не намерена.

В Самаре будет проверяться соблюдение прав граждан на получение мер социальной поддержки. Жалобу на то, что губернатор Николай Меркушкин «лишает федеральных ветеранов пособий», Путин на прямой линии зачитал сам, признавшись, что «не понял, как это губернатор может прекратить выплаты федеральным льготникам». Ранее в области отменили ежемесячную выплату работающим ветеранам войны и труда, а также ветеранам, чьи пенсии превышают 19 500 руб. (см. врез), что привело к акциям протеста. Кроме того, Меркушкин конфликтовал с единороссами и отметился рядом рискованных публичных высказываний, а СМИ не раз предрекали ему скорую отставку. Два близких к Кремлю человека подтвердили «Ведомостям», что Меркушкин остается в подвешенном состоянии. Но он доказал способность обеспечить нужные центру результаты выборов, а никто из его потенциальных сменщиков таких гарантий дать не может, объясняют собеседники.

Все по закону В Самарской области введен «критерий нуждаемости» при получении мер соцподдержки, что разрешено федеральным законом, пояснил после прямой линии глава областного департамента информполитики Илья Чернышев. Лишение выплат около 175 000 льготников дало бы бюджету экономию в 792 млн руб., что позволило бы повысить почти в 3,5 раза пособие малоимущим, сказал чиновник.

Наконец, в ХМАО ревизоры проверят обеспечение жильем полицейских, следует из поручения Путина. Поводом для проверки стал вопрос присутствовавшего в зале на прямой линии Данилы Прилепы из Нефтеюганска: он сообщил, что, вопреки закону, дающему полицейским право на приобретение жилья за счет субсидии, в ХМАО за последние пять лет деньги на это получили лишь 90 семей из 1000. Свои проверки уже ведут СКР и прокуратура, изучая в том числе и программу переселения жителей строительных вагончиков.

Проверка контрольного управления назначается, чтобы получить объективную картину, поясняет бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. С местными правоохранительными органами региональные власти могут при определенных условиях договориться, чтобы результаты их проверок не были столь серьезны, отмечает он. А контрольное управление – федеральный орган, не имеющий никаких контактов с региональными властями, и по итогам его проверок либо правоохранители продолжают работу, либо президент решает, что делать с нарушителями закона, говорит собеседник. Как минимум в двух из трех этих регионов – в Самарской области и ХМАО – силовики невраждебны местным властям, добавляет Колядин. Прогнозировать исход проверок он не берется, отмечая лишь, что губернаторы могут пострадать, если результаты будут «вопиющими».

Положение руководителей всех трех регионов считается достаточно неустойчивым, напоминает политолог Виталий Иванов. Так, Меркушкина СМИ неоднократно отправляли в отставку и основания для этого были, признает эксперт. Но едва ли радикальные кадровые решения будут приняты накануне президентских выборов – 2018, сомневается он.