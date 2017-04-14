«Коммерсантъ» узнал, что отставки губернатора Самарской области Меркушкина не будет

Отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина «не будет», заявил «Коммерсанту» высокопоставленный источник «Ъ» в управлении президента по внутренней политике (УВП).

Как сообщил изданию политолог Ростислав Туровский, против смены Меркушкина может выступать первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, и именно поэтому отставка до сих пор не состоялась.

Однако источник «Ъ» в госструктурах утверждает, что на его место уже согласована кандидатура депутата Госдумы Владимира Гутенева.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Меркушкина. Ожидалось, что он должен покинуть пост в начале следующей недели.вве