Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", - заявил он.

На сайте Кремля говорится, что Путин уже провел рабочую встречу с Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» называл Миклушевского одним из кандидатов на замену этой осенью. В окружении губернатора слишком много уголовных дел, пояснял он. Отставка нужна прежде всего самому Миклушевскому, добавлял еще один близкий к администрации президента человек. Отставка Миклушевского — еще одна потеря для спикера Госдумы Вячеслава Володина, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник. Ранее, 3 октября, президент принял досрочную отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, которого также считали выдвиженцем Володина, напоминает собеседник. В конце сентября руководитель Приморья попал в список вероятных отставников, составленных экспертами «Минченко консалтинг». Они составили рейтинг устойчивости губернаторов по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. Миклушевский оказался в рейтинге среди 15 губернаторов с наиболее шаткими позициями.

В феврале 2012 г. Миклушевский стал врио губернатора Приморья после отставки Сергея Дарькина и с тех пор возглавлял регион. О том, что он написал заявление об отставке с поста губернатора, в среду сообщали местному порталу VL.ru три независимых источника в администрации края и других ведомствах. «РИА Новости» со ссылкой на источники 4 октября сообщало, что Миклушевский пока останется на своем посту, информации о его отставке нет. По словам одного из источников, он должен был быть губернатором Приморья до весны 2018 г.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 г., Миклушевский вошел во вторую группу руководителей субъектов России («высокий рейтинг»). Занял 31-е место, получив 70 баллов.

Миклушевский себя исчерпал еще минимум год назад: слишком много конфликтов и скандалов; слишком явная некомпетентность и какая-то пассивность, говорит политолог Виталий Иванов. «Большим ударом стал арест его конфедента и придворного политтехнолога Ильи Митькина-Спокойнова», — добавляет эксперт. Оба события могут быть связаны, не исключает он.

В отличие от Миклушевского, присланного в Приморье в 2010 г., Тарасенко – уроженец Владивостока, продолжает Иванов. По его словам, Тарасенко известен как хозяйственник, а благодаря последней должности хорошо знаком и с одной из ключевых приморских отраслей — портовой.

Тарасенко родился во Владивостоке, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации и Российский государственный социальный университет. С апреля 2008-го по февраль 2010 г. был замдиректора департамента управления делами и имущественным комплексом «Росатома», потом работал на различных должностях в Россельхозбанке, был руководителем Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. В сентябре 2013 г. был назначен гендиректором ФГУП «Росморпорт».

В 2009 г. Тарасенко защитил диссертацию «Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя» в Российском государственном социальном университете и получил степень доктора психологических наук, говорится на сайте сообщества «Диссернет». Согласно таблице заимствований на сайте «Дисернета» большая часть его работы была заимствована из диссертации Леонида Лаптева, который являлся научным консультантом Тарасенко по диссертации.

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