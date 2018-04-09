За что экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

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Бывший президент Республики Кореи Пак Кын Хе Lee Jae-Won/Reuters

Четыре с небольшим года понадобилось Пак Кын Хе, чтобы из «королевы выборов» превратиться в заключенную. На президентских выборах в декабре 2012 г. она набрала более половины голосов избирателей. Осенью 2016 г. вокруг южнокорейского лидера разразился коррупционный скандал. Тогда, осенью, СМИ сообщали о влиянии на президента ее подруги Чхве Сун Силь, которая была осведомлена о подробностях управления государством Пак, вмешивалась в политические решения, а также оказывала давление на крупные компании, чтобы те перечисляли большие суммы в подконтрольные ей фонды. Пак ушла в отставку после импичмента, за который 9 декабря 2016 г. проголосовал парламент, а 10 марта 2017 г. его утвердил конституционный суд. И уже 30 марта она была арестована.

Как заявило следствие, Пак была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходящего.

Центральный районный суд Сеула признал Пак виновной по 18 пунктам обвинения из 16. Впервые в истории Южной Кореи приговор огласили в прямом эфире. Пак отказалась присутствовать на заседании. В течение недели после приговора адвокат экс-президента может подать апелляцию в суд высшей инстанции.

Если бы Пак получила менее суровое наказание, это было бы удивительно, учитывая судьбу ее предшественников, пишет Asia Times. Причина таких строгих наказаний может заключаться в том, что после ухода со своего поста президенты теряют не только власть, но и защиту и от них часто отрекаются даже собственные партии, отмечает издание. Тогда как у бизнесменов есть деньги на адвокатов и воздействие на СМИ, поэтому им удается избежать наказания. «Если бы Пак контролировала зарплаты всех членов своей партии, то, возможно, не была бы сейчас в тюрьме», – говорит Майкл Брин, живущий в Южной Корее журналист и автор нескольких книг о стране.

В южнокорейской тюрьме

Президент Пак никогда не появлялась на людях, прежде чем стилисты не уложат ее волосы в такую же прическу, как у ее популярной в стране матери, пишет The New York Times (NYT). Во время заключения одним из жестоких разочарований стало то обстоятельство, что уложить волосы таким образом больше нельзя. Дело даже не в отсутствии стилистов – в тюрьме не разрешаются металлические шпильки, которые могут быть использованы как орудие самоубийства.

Пак довольна брезглива, продолжает NYT. Перед визитом ее как президента в порт Инчхон там специально для нее установили новый туалет. К счастью для Пак, ее посадили не в обычную шестиместную камеру, из которой водят на помывку дважды в неделю, а в одиночку с собственным душем. Тюремные власти не раскрыли NYT размер одиночной камеры Пак. Но обычно ее площадь – 71 кв. фут (6,6 кв. м), хотя бывший президент Ро Дэ У сидел в камере в 11 кв. м (Ро Дэ У правил в 1988–1993 гг., арестован в 1993 г. по обвинению в коррупции, осужден в 1996 г. за подавление беспорядков в городе Кванджу в 1980 г., амнистирован в 1998 г.). В каждой камере есть телевизор, показывающий только утвержденные минюстом программы, раковина, шкаф для посуды и стол. Перекличка в 6 утра и 8 вечера. В день положена 45-минутная прогулка. Но закон не оговаривает, сколько времени можно провести с адвокатом. Состоятельные узники одиночек этим пользуются, проводя часы с юристами в гостевых комнатах.

Затраты на каждый прием пищи заключенного – $1,3. В день узник должен получить не менее 2500 ккал. «Эхо Москвы» приводило меню одной из трапез: густой суп из морских водорослей, рис с ростками бобов и острая квашеная капуста кимчи. К этому можно купить некоторое количество снеков в буфете.