Подругу бывшего президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы

Суд Центрального округа Сеула приговорил Чхве Сун Силь - подругу бывшего президента Южной Кореи Пах Кын Хе - к трем годам тюремного заключения за вымогательство привилегий для своей дочери в университете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Суд признал Чхве Сун Силь виновной в том, что она, используя связи с руководством страны, пыталась оказать влияние на университет, в котором училась ее 21-летняя дочь Чон Ю Ра. В частности, они требовала от преподавателей ставить оценки за работы, которые в действительности девушка не делала.

Подруга южнокорейского экс-президента является также фигурантом ряда других судебных дел: с ней связан крупный коррупционный скандал в Южной Корее. Следствие считает, что Чхве Сун Силь, пользуясь доверием, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента в связи с коррупционным скандалом. Лидер Либерально-демократической партии 64-летний Мун Чжэ Ин был избран президентом Южной Кореи на пятилетний срок в первом туре досрочных выборов.