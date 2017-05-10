Президентом Южной Кореи стал лидер оппозиции

Лидер Либерально-демократической партии, 64-летний Мун Чжэ Ин избран президентом Южной Кореи на пятилетний срок в первом туре досрочных выборов, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии страны. За него проголосовал 41,1% или 13,4 млн избирателей при самой высокой явке за последние 20 лет. На втором месте оказался консерватор Хон Джун-Пхе с результатом 24,03% голосов.

О своей победе Мун Чжэ Ин объявил еще до того как была подсчитана половина голосов. «Я построю новую нацию. Я сделаю Корею великой, Корею, которой можно гордиться. Я буду славным президентом славной нации», - заявил он.

Мун принес присягу в куполообразном зале ротонды здания парламента, сегодня, на следующий день после выборов, сообщает Reuters. Он уже заявил о подготовке своего визита в Северную Корею и готовности вести переговоры с США и Китаем о вызывающей разногласия американской системе противоракетной обороны THAAD. Ранее ее компоненты были доставлены в Южную Корею.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сеулу следует заплатить за систему ПРО $1 млрд. В ответ от южнокорейского Минобороны услышал, что по соглашению о статусе сил страна предоставляет землю и другую инфраструктуру, тогда как оплату расходов по размещению THAAD и по ее обслуживанию берет на себя Вашингтон. Мун Чжэ Ин ранее критически высказывался о доставке компонентов, отмечая, что это осложняет принятие решений новым руководством страны о перспективах системы.

Предшественница Мун Чжэ Ина – Пак Кын Хе – была отправлена в отставку в результате импичмента в связи с коррупционным скандалом.