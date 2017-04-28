Южная Корея отреагировала на слова Трампа о плате за развертывание THAAD

Министерство обороны Южной Кореи прокомментировало слова президента США Дональда Трампа о том, что Сеул должен Вашингтону $1 млрд за развертывание системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление минобороны.

«Официальная позиция остается неизменной: наше правительство предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США берут на себя оплату расходов по размещению THAAD и по ее обслуживанию — в соответствии с соглашением о статусе сил», — говорится в комментарии ведомства.

Накануне в Южную Корею были доставлены первые элементы системы THAAD. Предполагается, что полностью она будет развернута до конца 2017 г. Действия военных были встречены протестами местного населения, вышедшего на демонстрации.

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