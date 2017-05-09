На президентских выборах в Южной Корее побеждает старый соперник Пак Кын Хе

Экзитполы показывают, что победу на досрочных президентских выборах в Республике Корея одерживает проигравший в 2012 г. лидер Объединенной демократической партии Мун Чжэ Ин с 41,4% голосов. «Данные экзитполов, проведенных тремя крупнейшими телерадиовещательными компаниями MBC, KBS и SBS, говорят о том, что Мун Чжэ Ин одержал убедительную победу, набрав 41,4% голосов», - отмечает агентство Yonhap.

Выборы в 2012 г. с 51,5% голосов выиграла Пак Кын Хе - дочь бывшего президента Южной Кореи Пак Чон Хи, правившего страной в 1963-1979 гг. Она стала первой женщиной - президентом страны. Пак Кын Хе была подвергнута импичменту, а в марте этого года ей предъявили официальные обвинения в коррупции. Экс-президент Республики Корея обвиняется в том, что в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь получила 7 млрд вон ($6,16 млн) в обмен на покровительство компании Lotte. Экс-президент также обвиняется в злоупотреблении властью и в вымогательстве у бизнесменов выплат в некоммерческие фонды. Также Пак обвиняется в получении взяток на 29,8 млрд вон от руководителя Samsung в обмен на поддержку перехода компании под его контроль от отца.

Все обвиняемые свою вину не признают. После импичмента Пак Кын Хе были назначены досрочные выборы президента Южной Кореи.