Завтра пройдет инаугурация нового президента Южной Кореи

Инаугурация нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится завтра, 10 мая, сообщило агентство Kyodo. Ссылаясь на источник в южнокорейском правительстве, агентство отмечает, что инаугурация начнется в 12:00 по местному времени (06:00 мск).

К настоящему времени Национальная избирательная комиссия обработала 41,7% бюллетеней. Согласно подсчетам, на досрочных выборах за Мун Чжэ Ина отдали свои голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,49%.

Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками. Другие участники президентских выборов в Республике Корея также признали победу этого кандидата от демократической партии «Тобуро».

Выборы были организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без переходного периода.