Безопасность и право

Наследник империи Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы

Ли Чжэ Ён не признает вину во взяточничестве, растрате и лжи под присягой и оспорит приговор

В Сеуле центральный окружной суд приговорил к пяти годам тюрьмы вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, фактического руководителя компании и наследника империи Samsung. Как сообщает «Ренхап», он признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении. Обвинение требовало для него 12 лет лишения свободы. «Ренхап» напоминает, что расследование в отношении Ли Чжэ Ёна началось в связи с масштабным коррупционным скандалом, который привел к отставке президента Республики Корея Пак Кын Хэ.

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