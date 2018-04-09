Депутаты собрались спасать соцсети от фейковых новостей
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В Госдуме в понедельник прошло расширенное заседание комитета по информационной политике. Депутаты вместе с представителями отрасли и общественниками обсудили законопроект о регулировании информации в соцсетях, касающийся распространения в соцсетях недостоверной (фейковой) информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать свое представительство в России.
Поправки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации подготовили единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Он уже вносился в Госдуму прошлым летом: согласно первому тексту, соцсети должны были ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения заявления. После критики законопроекта депутаты переработали текст и перевнесли его в начале апреля.
По словам Боярского, они решили вернуться к теме после трагических событий в Кемерове, которые сопровождались «массовым вбросом искаженной и недостоверной информации». Соцсети, у которых более 100 000 пользователей, должны будут по требованию Роскомнадзора (если к нему уже обратился госорган) удалить информацию за 24 часа. Штраф за неисполнение требования составит для юрлиц от 30 млн до 50 млн руб.
Идея и воплощение
Боярский уточнил, что за основу законопроекта взят проект немецких коллег: «С развитием интернета с вызовами сталкиваются все страны. В Европе борются с понятием Hate speech, у нас для этого придется отфильтровать полконтента». Боярский рассказал, что по результатам критики из законопроекта убрали многие вещи: например, блокировать информацию сможет не любой пользователь, а лишь уполномоченный орган: в случае с Кемерово в Роскомнадзор должно было бы обратиться МЧС с требованием удалить всю недостоверную информацию.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании сообщил, что «в соцсети ворвались внуки тех, кто молчал в советские годы»: «Там молчал, тут выскажусь за все». Он предложил запретить обсуждать в социальных сетях вопросы войны и мира, религии, терроризма, наркотиков, национализма, побуждения к самоубийству. По мнению вице-спикера единоросса Петра Толстого, меры законопроекта недостаточно жесткие, но его нужно принять. Жириновский считает, что инициатива не касается ограничения свободы слова, а направлена на предотвращение распространения фейков во время чрезвычайных происшествий в стране.
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