Место, оцепленное полицией, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Matt Dunham / AP

Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль, которая подверглась воздействию отравляющего вещества вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, 4 марта в британском городе Солсбери.

По ее словам, она была выписана из больницы 9 апреля. «Я оставила отца на их попечении, так как он все еще серьезно болен. Я также еще не оправилась от воздействия использованного против нас нервно-паралитического агента», - приводятся ее слова в заявлении.

В заявлении также говорится, что со Скрипаль находится квалифицированный персонал, который помогает ей заботиться о себе и объясняет проводимые следствием действия. По ее словам, она может общаться с друзьями и членами семьи. Скрипаль осведомили о помощи, которую ей предложило российское посольство. На данный момент она не хочет ею воспользоваться. «Но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», приводятся в сообщении ее слова.

Предыдущее заявление Юлии Скрипаль «Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем. Благодарю за интерес ко мне и за многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые я получила. Хочу поблагодарить многих людей за свое выздоровление и особенно хочу отметить жителей Солсбери, пришедших ко мне на помощь, когда я и мой отец были без сознания. Кроме того, хочу поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм. Уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку, и я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период выздоровления».

«Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя лучше, но я пока недостаточно сильна, чтобы давать интервью СМИ», - отметила она.

Она поблагодарила двоюродную сестру Викторию Скрипаль за заботу о ней и о ее отце. Скрипаль попросила ее не пытаться встретиться или связаться с ней сейчас. Она также обратила внимание на то, что высказанные ее двоюродной сестрой мнения и утверждения не принадлежат ни ей, ни ее отцу.

В заявлении говорится, что Скрипаль не хочет сейчас общаться со СМИ и просит отнестись к ее решению с пониманием и терпением. «Я пытаюсь примириться с моей нынешней ситуацией», - утверждает она. «Я оказалась в совершенно новой жизненной ситуации, полностью непохожей на мою жизнь чуть больше месяца назад. Мне надо привыкнуть к новым перспективам, одновременно восстанавливаясь после нацеленного на меня нападения», - пояснила она.

4 марта в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в бессознательном состоянии были обнаружены Юлия и Сергей Скрипаль. Их госпитализировали в местную больницу. Великобритания заявила, что Скрипаль и его дочь пытались отравить веществом типа «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению. В Кремле неоднократно опровергали обвинения британской стороны. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой, заморозила двусторонние контакты. Россия зеркально ответила на данные меры. В конце марта власти США, Канады и около половины стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ