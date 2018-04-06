Дочь бывшего полковника ГРУ поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм Matt Dunham / AP

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщает Sky News. Его состояние «быстро улучшается» и он «хорошо реагирует на лечение», утверждает главный врач госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард. Ее заявление опубликовано на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Критическое состояние» по британской классификации означает, что пациент не приходит в сознание и его показатели жизненно важных функций находятся далеко от нормы, прогноз неблагоприятный. Следующая ступень состояния в сторону улучшения - «критическое, но стабильное» - состояние тяжелое, но без неблагоприятного прогноза.

По словам Бланшард, состояние его дочери Юлии с каждым днем улучшается, но говорить о выписке еще рано. «Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда состояние ее здоровья позволит ей покинуть больницу», - заявила Бланшард. По ее словам, любые предположения о дате выписки Скрипалей - «это просто спекуляция».

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра в британском Солсбери 4 марта. В таком состоянии они были госпитализированы и долгое время находились в критическом состоянии. Вскоре Великобритания заявила, что пострадавшие, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия отрицает все обвинения и напоминает, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Тем не менее 6 апреля The Times со ссылкой на источники написала, что отравляющее вещество могло быть произведено на российской военной базе в Шиханах под Саратовом. Об этом британские власти сообщили на специальном брифинге с участнием представителей других государств, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва».

Издание указывало, что саратовская лаборатория, по данным британских властей, использовалась в течение десятилетия «для проверки того, сможет ли "Новичок" быть эффективным для убийств за рубежом». Источники газеты поясняли, что запасов яда, находящихся в лаборатории, не хватит «для использования в военных целях», но достаточно для убийств. Именно после получения этих сведений страны ЕС начали высылать российских дипломатов, писала The Times.

В тот же день полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг информацию о том, что экс-полковник ГРУ и его дочь могли быть отравлены веществом из лаборатории в Саратовской области. «В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», – подчеркивал Бабич.

5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль, в котором она рассказала, что пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Дочь бывшего полковника ГРУ поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ