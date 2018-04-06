Кремль опроверг статью The Times о производстве «Новичка» в Саратовской области

По данным издания, яд мог быть создан в лаборатории на военной базе в Шиханах

Бывший руководитель комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич (на фото справа) опроверг опубликованную в The Times информацию Михаил Метцель / ТАСС

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг информацию о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены веществом, произведенным в лабораториях военной базы в городе Шиханы Саратовской области. 6 апреля об этом написала газета The Times со ссылкой на источники.

«В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», – заявил «Интерфаксу» Бабич, ранее возглавлявший комиссию по химическому разоружению России. По его словам, все базы, на которых хранилось химическое оружие, известны и Шиханы к ним не относятся.

«В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», – уточнил полпред.

По информации The Times, о том, что отравляющее вещество было произведено на военной базе под Саратовом, британская сторона объявила на специальном брифинге для представителей других стран, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва».

Власти Великобритании считают, что лаборатория в течение десятилетия «использовалась для проверки того, сможет ли "Новичок" быть эффективным для убийств за рубежом». По информации источников издания, находящихся в Шиханах запасов вещества не хватит «для использования в военных целях», однако достаточно, чтобы применять его для убийств. Как отмечает издание, именно после раскрытой на брифинге информации европейские страны стали принимать решения о высылке российских дипломатов.

3 апреля телеканал Sky News сообщил, что лаборатория минобороны Великобритании, расположенная недалеко от Солсбери, не смогла выяснить точное происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта. Их госпитализировали в критическом состоянии. 29 марта BBC со ссылкой на врачей сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, состояние Сергея Скрипаля на тот момент было без изменений.

5 апреля британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль. В нем утверждается, что девушка пришла в сознание более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она поблагодарила персонал госпиталя в Солсбери за заботу и профессионализм.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ