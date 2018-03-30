Бывший агент КГБ рассказал Bloomberg о списке подлежащих ликвидации людей

Полиция на месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери Matt Dunham / AP

10 февраля 2018 г. бывшему агенту КГБ Борису Карпичкову, который в 1998 г. бежал в Великобританию, где и проживает под вымышленным именем, позвонил друг из российской спецслужбы. Он звонил тайно откуда-то из континентальной Европы и предупредил Карпичкова, что его имя находится в списке из восьми человек, которых намерены ликвидировать российские спецслужбы. Карпичков поначалу не обратил на это внимания, поскольку и раньше сталкивался с угрозами своей жизни. Однако изменил мнение после 4 марта, когда стало известно об отравлении в Солсбери другого двойного агента – Сергея Скрипаля, а также его дочери. Имя Скрипаля тоже было в списке перечисленных имен; в нем также фигурируют еще несколько перебежчиков.

Об этом Карпичков рассказал Bloomberg Businessweek на тайной встрече с журналистами издания.

Через неделю после отравления Скрипаля в своем лондонском доме был найден мертвым бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков. Он умер от удушья, полиция расследует его смерть как убийство. Информации о том, что смерть Глушкова может быть связана с отравлением Скрипаля, пока не появлялось. Bloomberg Businessweek не сообщает, был ли Глушков в упоминаемом списке из восьми лиц, но отмечает, что уже несколько проживающих в Великобритании бывших соратников Бориса Березовского погибли при странных обстоятельствах. В России Глушков был заочно осужден за мошенничество: после многолетних разбирательств в марте 2017 г. Савеловский суд Москвы признал его виновным по делу о хищении у «Аэрофлота» свыше $122 млн в 1990-е гг., которое он якобы организовал вместе с Березовским.

Глушков выступал в 2011 г. на процессе в Высоком суде Лондона, где Березовский пытался отсудить о Романа Абрамовича $5,6 млрд за доли в «Сибнефти» и «Русале». Глушков был свидетелем со стороны Березовского. Он также приходил в суд поддержать Березовского, когда показания давал Абрамович; тогда его видел корреспондент «Ведомостей». Сторона Березовского настаивала, что Глушков был арестован в России в конце 2000 г., чтобы по требованию Владимира Путина и президентской администрации заставить Березовского и его партнера Бадри Патаркацишвили продать Абрамовичу акции телеканала ОРТ; фактически Глушкова якобы сделали заложником. Абрамович это отрицал, настаивая, что Глушкова арестовали по делу «Аэрофлота». Глушков тогда был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, впоследствии перебрался в Великобританию.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд недавно сообщила палате общин, что полиция занялась пересмотром дел о подозрительной гибели в период с 2003 г. 14 человек, выступавших оппонентами Путина или имевших другие связи с Россией. Их смерти до сих пор не рассматривались как убийства; многие считались следствием естественных причин, несчастных случаев или самоубийствами. В 2004 г. связанный с Россией британский юрист погиб во время загадочного крушения вертолета, перечисляет Bloomberg Businessweek. В 2013 г. Березовский, проигравший в суде Абрамовичу, был найден повешенным; причиной смерти названо самоубийство. В 2016 г. британский ученый, который помог определить количество полония в теле отравленного Александра Литвиненко, был найден у себя на кухне с ножевыми ранениями. С 2008 по 2014 гг. пять бизнес-партнеров Березовского погибли при странных обстоятельствах, отмечает Bloomberg Businessweek: один от сердечного приступа, двое бросились под поезда метро, один упал с крыши торгового центра, еще один выпал из своей квартиры на острия ограды.

Карпичков, по его словам, пережил то, что он считает двумя попытками убийства. Одна была совершена через несколько недель после отравления Литвиненко в 2006 г. в Новой Зеландии, куда он ездил, вторая – еще через четыре месяца; обе были попытками отравления тем или иным способом. После обеих он сильно болел.

Карпичков в 1980-е гг. был майором КГБ и после распада СССР продолжал работать в Латвии, где жил, на российскую разведку. Впоследствии он стал информатором ЦРУ и сбежал на Запад с секретными документами, рассказывает Bloomberg Businessweek.

Издание также сообщает, что в списке из восьми человек, о котором ему рассказал Карпичков, находится основатель инвестфонда Hermitage Capital Management Билл Браудер. Он долгие годы ведет международную кампанию против российских властей, которых обвиняет в убийстве в 2009 г. юриста фонда Сергея Магнитского. Тот выявил хищение из российского бюджета $230 млн, совершенное сотрудниками правоохранительных и налоговых органов.

В 2012 г. российский бизнесмен Александр Перепеличный, которого называли одним из ключевых информаторов по делу о хищениях из российского бюджета, разоблаченных Магнитским, умер во время пробежки у своего дома в графстве Суррей. Перепеличный, в частности, должен был дать показания в прокуратуре Швейцарии, расследовавшей дело об отмывании похищенных в России средств. Поначалу британская полиция заявляла, что в обстоятельствах смерти россиянина ничего подозрительного не выявлено. Однако затем эксперты нашли в его организме следы редкого яда растительного происхождения. Смерть Перепеличного входит в число 14 пересматриваемых дел, пишет Bloomberg Businessweek.

Браудер, попасть в лондонский офис которого можно только в сопровождении охраны, говорит, что его жизнь уже долгие годы подвергается опасности. Он призвал британские власти остановить приток в страну незаконно полученных денег коррумпированных российских чиновников и олигархов. Отравление Скрипаля должно стать предупреждением для британского правительства, сказал он Bloomberg Businessweek.

28 марта министр Радд сообщила, что ее ведомство проанализирует, на каких основаниях были выданы разрешения на проживание в стране более чем 700 богатым россиянам. В частности, министерство проверит, как эти люди, получившие визу инвестора (требует инвестиций от 2 млн фунтов в Великобритании) заработали свое состояние. Радд, правда, не пояснила палате общин, какие действия предпримет министерство, если выяснит, что кто-то из россиян получил деньги нечестным путем, писала Financial Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать Bloomberg Businessweek, связана ли как-то Россия со смертями в Великобритании; он лишь отметил, что Москва готова рассмотреть возможность оказания помощи в расследовании, если Лондон об этом попросит. Публично он неоднократно отрицал все обвинения по делу Скрипаля.

По версии же британских спецслужб, Скрипаля и его дочь отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». По этой причине Великобритания выслала 23 российских дипломата; к ней присоединились многие западные страны, объявившие о высылке в общей сложности более 150 россиян. Россия в ответ объявила о высылке 23 британских и 58 американских дипломатов и закрытии генконсульств этих стран в Петербурге. 30 марта МИД России стал предъявлять требование покинуть страну европейским дипломатам.

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